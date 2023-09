Bergerac : un médecin-pompier star de Tiktok en Dordogne

Avec sa moustache finement taillée, vous le reconnaîtrez sûrement. Clément, jeune étudiant bordelais en quatrième année médecine, est passionné par le monde des pompiers depuis le lycée. Cette année, il a décidé de prendre une année de césure pour travailler en tant que médecin aspirant à la caserne de Bergerac. "Je voulais me préparer à l'urgence et prendre en confiance", déclare le jeune homme qui réalise notamment des perfusions et prescrit des médicaments lors des interventions.

Fin juillet, Clément s'est lancé sur TikTok pour faire découvrir son métier : "Je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler du rôle de médecin-pompier. J'ai fait beaucoup de recherches et je ne trouvais rien, personne n'en parlait". Au programme : présentation des sacs médicaux, test de défibrillateur, mais aussi des techniques pour reconnaître un AVC... Au total : une trentaine de courtes vidéos et plus de 15.000 abonnés.

Faire connaître les pompiers

La vidéo qui a le mieux marché est celle sur le score de Glasgow, un score qui permet d'évaluer l'état de conscience d'une victime. "À l'université, on nous a dit que c'était très important de le connaître et pourtant comme on a beaucoup de choses à apprendre, on est très vite passé dessus. Je trouvais ça sympa de le rappeler à mes collègues étudiants", déclare le jeune homme.

C'est la première fois que la caserne de Bergerac accepte un étudiant en tant que médecin aspirant dans son équipe. Le poste reste donc encore à définir, mais le commandant, Nicolas Seignobosc, voit d'un bon œil les vidéos de Clément : "Ce qui est important, c'est de faire connaître les pompiers, car finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas très bien connus en termes d'organisation". Pour l'instant, Clément s'impose un rythme d'une vidéo tous les deux jours, sauf quand il y a trop de travail à la caserne de Bergerac.

