Evolution de la ruralité : "On est assez déçus" dit Bernard Deloménie, des Maires Ruraux de Haute-Vienne

Après la Creuse ce lundi, Emmanuel Macron est en Haute-Vienne ce mardi, notamment pour parler des services publics, il doit d'ailleurs visiter une Maison France Service à Léonard-de-Noblat. Invité de France Bleu Limousin est mardi matin, le Président de l'Association des Maires Ruraux de Haute-Vienne (et maire de Saint-Priest-Ligoure) Bernard Deloménie a indiqué que ce type de structures "répondaient à un besoin, vu que les déserts des services publics et de santé sont malheureusement trop présents sur notre territoire", a-t-il, "mais attention de ne pas déshabiller une commune pour en habiller d'autres" a-t-il mis en garde, et notamment le fait de regrouper dans les bourgs les plus importants des services éparpillés dans des communes modestes, "car sinon nous allons éloigner le service que nous voulons maintenir en proximité".

Selon Bernard Deloménie, "il faudrait que ces maisons aient une relation plus proches avec les secrétaires de mairie", car "il y a tellement de diversité dans les services publics que c'est assez difficile de pouvoir répondre à tous, et il y a aussi la planification de rendez-vous car une personne en face-à-face, c'est aussi ce que demandent nos populations dans les territoires ruraux" a précisé le maire de Saint-Priest-Ligoure.

Une longue liste de thèmes où rien n'a bougé

Interrogé sur le sort global de la ruralité, dont Emmanuel Macron avait fait une des priorités, ces cinq dernières années, le Président de l'Association des Maires ruraux de Haute-Vienne a déploré qu'il y ait eu "beaucoup d'annonces" avant d'énumérer une liste de problématiques toujours d'actualité : "en terme de santé, nous ne voyons pas la différence, _les déserts médicaux continuent à progresser malheureusement_, même si des choses ont été faites comme les contrats territoriaux de santé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire", a estimé Bernard Deloménie, qui pense par ailleurs que "la loi sur la mobilité n'amène pas grand chose sur les communes rurales, l'ingénierie des services publics n'est pas assez connue et l'Association demande que les petites communes puissent avoir droit à des services d'ingénierie gratuits, ça ne semble pas si évident et on est assez déçus" a-t-il ajouté. "La seule plus-value est la loi 'engagement et proximité' qui permet aux communes rurales d'être plus intégrées aux décisions des communautés de communes" a-t-il également précisé.