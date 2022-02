Bernard Guasch, président des Dragons Catalans, "stressé" pour la reprise de la Super League

Alors que les Dragons Catalans se déplacent en Angleterre pour la reprise de Super League, Bernard Guasch, le président du club, fait le bilan de la saison dernière et se montre optimiste pour celle à venir.

Un président "stressé, avec beaucoup d'impatience", pour le match de ce soir. Bernard Guasch assistera, à St Helens, au premier match des Dragons, qui pourrait avoir des airs de revanche, après la finale perdue en octobre dernier face au club anglais. "Bien sûr, on pourrait parler de revanche, mais quatre mois ont passé et on remet tous les compteurs à zéro", ajoute le président.

"Le club va très bien aujourd'hui." - Bernard Guasch

Le président fait aussi le bilan de la très belle saison des Dragons l'année dernière, qui a fait du bien au club. "Ça fait deux ou trois ans que le budget oscille entre 11 et 12 millions et je pense que cette année, nous arriverons à 13 millions d'euros et peut-être plus si la fin de saison est prolifique".

Seul bémol, le nombre d'abonnés : "Il y a entre 3.500 et 4.000 abonnés, on espérait un peu plus. Les gens, jusqu'à encore en quelques semaines en arrière, n'étaient pas sûrs de pouvoir venir au stade."