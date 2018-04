Rennes, France

Il a tout gagné ou presque durant sa carrière cycliste. 216 succès, dont évidemment cinq Tour de France. Mais à 63 ans, Bernard Hinault reste un homme de défi. Celui qu'il vient de se lancer en surprendra plus d'un. "Je vais participer à la course au Rhum" dit-il, comprenez la prochaine Route du Rhum. Le 4 novembre prochain, il sera donc à la barre d'un monocoque confectionné dans les Côtes d'Armor, pour le départ de la 11ème édition. Pour le 40ème anniversaire de l'épreuve. Et 40 ans après sa première victoire sur le Tour de France. "C'est un nouveau défi, il faut en avoir tout le temps, et ce sera sympa à faire".

Bernard Hinault, après une sortie d'entraînement à La Trinité-sur-Mer © Maxppp - Maxppp

Le plaisir de dominer ses adversaires sur un vélo lui prodiguait "une jouissance mentale", lui permettait "de serrer les dents sous la douleur". Le blaireau sait qu'il sera beaucoup moins dominateur sur l'eau. "Je ne suis pas champion dans cette discipline, donc ce sera avant tout de participer".

Bernard Hinault a reçu le soutien de François Hollande. L'ancien Président de la République sera le parrain du Blaireau. © Maxppp - Maxppp

Conseillé par François Gabart et Thomas Coville avec qui il a régaté en secret durant l'hiver, Bernard Hinault aura comme parrain, François Hollande. l'ancien président de la République a toujours été un grand fan du plus grand champion cycliste français.

Bernard Hinault sera parmi la flotte de la prochaine Route du Rhum le 4 novembre prochain © Radio France - Radio France