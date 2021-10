Bernard Tapie à Lisieux : quand la succes story de l'usine Wonder tourne au naufrage

Bernard Tapie, décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans, n'a pas laissé que des bons souvenirs là où il est passé. A Lisieux, alors jeune homme d'affaires, il avait repris l'usine de piles Wonder en 1984. Dix mois plus tard, c'est la désillusion. Il ferme l'usine, mettant 244 salariés à la rue.

En fermant l'usine Wonder à Lisieux dix mois seulement après son rachat, Bernard Tapie a réalisé le plus beau coup financier de sa carrière, laissant 244 salariés sur le carreau.

C'est la publicité emblématique des années 80 et qui symbolise Bernard Tapie : la publicité pour les piles Wonder. On voit le jeune homme d'affaires fringant traverser les bureau d'un pas décidé, alors que tous s'écroulent autour de lui. "Mais qu'est ce qui vous fait marcher ?"demande une secrétaire. "Moi ? Je marche à la Wonder".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Nous sommes en 1984, Bernard Tapie qui s'est lancé dans les affaires en 1978, rachète l'usine normande. A l'époque, il apparait comme le sauveur. Dix mois plus tard, la douche froide. En août 1985, il ferme les lieux, laissant les 244 salariés sur le carreau. Dans le même temps, l'action Wonder bondit de 560%. Bernard Tapie réalise un des plus beaux coups financiers de sa carrière. En 1989, quand il revend Wonder à un groupe américain, il empoche une plus value de 480 millions de francs, soit 72 millions d'euros.

A Lisieux, que faire de la friche Wonder ?

L'usine Wonder va alors devenir la friche la plus célèbre de la ville. Située près des voies ferrées, le bâtiment de briques rouges reste inoccupé pendant de longues années. Il abrite un temps une compagnie de théâtre, est vendu à un promoteur pour y faire des bureaux. Puis le projet éclot d'y installer le tribunal. Mais la chose prendra encore de longues années car il faut entièrement dépolluer le site. En septembre 2020, le tribunal judiciaire s'y installe finalement. Il est inauguré le 8 octobre 2020 par le ministre de la justice, Eric Dupont Moretti.