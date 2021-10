Bernard Tapie et le PSG : les hommages après la rivalité

Il avait amené l'Olympique de Marseille plus loin qu'aucun autre club de football français : Bernard Tapie, décédé ce dimanche, avait offert à son club la première victoire française en Ligue des Champions. Un sacre européen que l'homme d'affaires, qui a présidé l'OM de 1986 à 1995, est le seul à avoir accompli en France pour l'heure.

Alors que le championnat français manquait d'enjeu au début des années 1990, Bernard Tapie n'a pas hésité à jouer sur la rivalité avec le PSG pour susciter l'engouement. Un club parisien qui lui rend hommage aujourd'hui, pour ce qu'il a apporté à l'ensemble du football français.

Hommages du PSG

Le président actuel du PSG, Nasser al-Khelaïfi, se dit ainsi "très touché d’apprendre la disparition de Bernard Tapie. Comme président de l’OM, il a dirigé son club avec ambition et passion. En ce jour de tristesse, je transmets toutes mes pensées de réconfort à sa femme, sa famille, ses amis et à l’OM."

Michel Denisot, lui, a connu plus directement la rivalité avec le club marseillais lorsque Bernard Tapie était à sa tête. Président du Paris Saint-Germain de 1991 à 1998, se souvient d'un duel tenace mais sans agressivité. "On en souriait après coup, explique-t-il. Parfois, il m'appelait après des PSG-OM pour me dire que ce n'était pas bien ce soir là, qu'il faudrait qu'on y retourne tous les deux ! Cette rivalité a été très forte à cette période, mais il était un dirigeant hors-norme, il a été le premier à me donner quelques pistes et conseils quand j'ai pris la tête du PSG." "Ça a été quelques fois chaud bouillant entre nous, notamment quand David Ginola libre à l'époque, avait donné son accord à Bernard Tapie et finalement il a signé au Paris-St-Germain", ajoute Michel Denisot au micro de nos confrères de France Bleu Berry.

La jeune génération salue également l'apport de Bernard Tapie au football français, à l'image de Kylian Mbappé, qui a adressé sur Twitter ses "condoléances à sa famille et ses proches".