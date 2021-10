Débarqué à Marseille dans les années 80 pour "sauver" l'OM, Bernard Tapie, mort dimanche, reste le président le plus populaire de l'histoire du club, même après l'affaire VA-OM. Il a aussi choisi Marseille comme tremplin politique et y a terminé sa carrière d'homme d'affaires au journal La Provence.

Bernard Tapie et Marseille, une histoire d'amour

Après trois de lutte contre un double cancer, l'ancien ministre et homme d'affaires Bernard Tapie est décédé ce dimanche matin à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué.

Le nom de Bernard Tapie restera à jamais associé à Marseille, même si l'homme était né à Paris. Son énergie, son style et sa gouaille avaient séduit les Marseillais qui l'ont accueilli dès le milieu des années 80. Il y a tour à tour été président de club de football, député, ministre, conseiller général et patron de presse. Certains l'ont même imaginé maire de la deuxième ville de France, ambition que l'intéressé a toujours balayé d'un revers de manche.

Le président de l'OM

En 1986, l'homme d'affaires répond à l'invitation d'Edmonde Charles-Roux, épouse du maire de Marseille Gaston Defferre, et reprend l'OM, qui n'a plus gagné de titre depuis 1976. Il rachète le club pour un franc symbolique et engage de jeunes joueurs prometteurs (Jean-Pierre Papin, Éric Cantona, Basile Boli, Didier Deschamps, Marcel Desailly...) et confirmés (Alain Giresse, Manuel Amoros, Jean Tigana, Karl-Heinz Förster, Carlos Mozer...)

C'est le début de la période la plus faste du club, avec quatre titres de champion de France consécutifs (1989 à 1992), une Coupe de France (1989) et une Coupe d'Europe des clubs champions face au Milan AC (1993), seule remportée à ce jour par un club français.

"J'ai lu qu'on était un orchestre de bal musette et qu'on allait rencontrer l'orchestre symphonique de la Scala de Milan. Ben finalement, à l'accordéon, on se démerde pas mal." (Bernard Tapie en 1993)

L'affaire VA-OM éclate quelques semaines après cette victoire historique et signe la fin de l'ère Tapie à l'OM... et le début des ennuis judiciaires du président du club.

L'homme politique

En 1987, François Mitterrand, alors en quête de personnalités non politiques pour rejoindre son projet, demande à rencontrer Tapie et décide de le catapulter dans l'arène politique, au grand dam du Parti socialiste.

Après une première tentative avortée aux législatives, le patron de l'OM se représente en 1989 à Marseille sous l'étiquette "majorité présidentielle" et l'emporte, à la surprise générale, avec 50,9% des voix. Il sera député des Bouches-du-Rhône jusqu'en 1996.

"On m'a donné un point de chute, je connais pas les gens qui y sont, mais ce qui est sûr c'est que je vais y travailler très fort." (Bernard Tapie en 1988)

Entre-temps, l'homme est devenu ministre de la Ville de Mitterrand en 1992, a échoué aux régionales en PACA face à Jean-Claude Gaudin et Jean-Marie Le Pen la même année et a été élu, en 1994, député européen et conseiller général des Bouches-du-Rhône, dans le 5e canton de Marseille.

Le prévenu de l'affaire VA-OM

En juin 1993, alors que Bernard Tapie a perdu son portefeuille de ministre et que l'OM vient de briller au niveau européen, un des joueurs de Valenciennes révèle l'existence d'une tentative de corruption et de subornation de témoins, pour truquer une rencontre entre le club nordiste et Marseille.

Trois ans plus tard, Bernard Tapie est définitivement condamné à une peine de prison ferme et à trois ans d'inéligibilité. Ce jugement signe la fin de sa carrière politique et la mise en faillite de l'OM.

"J'ai menti, mais c'était de bonne foi." (Bernard Tapie en 1995)

Le club mettra des années à s'en remettre, mais les supporters ne lui en ont semble-t-il pas tenu rigueur : Bernard Tapie est resté très populaire à Marseille et au stade Vélodrome. Pour preuve, l'hommage rendu par les supporters à l'ancien président de l'OM en septembre 2017, juste après l'annonce de son cancer. "C'est la plus belle cure de chimiothérapie que j'ai jamais reçue", confiait-il quelques semaines plus tard.

Le patron de presse

Fin 2012, Bernard Tapie devient actionnaire à 50% du groupe Hersant Média (GHM), premier groupe de presse de la région PACA. Il s'implique notamment dans la restructuration du quotidien La Provence et se met à dos la rédaction, qu'il ne porte pas dans son cœur.

"Je déteste les journalistes, mais j'adore l'information." (Bernard Tapie en 2017)

Quand on lui demandait s'il envisageait par ce biais un retour en politique, l'homme démentait toute volonté de briguer la mairie de Marseille, même si, en 2014, quelque 40% des Marseillais se déclaraient toujours prêts à voter pour lui s'il se présentait aux municipales.

Bernard Tapie en campagne à Marseille pour les élections régionales en 1992. © AFP - Jacques Demarthon

En 2020, une information inquiète La Provence : Bernard Tapie pourrait devoir se séparer des 89% des parts qu’il détient au capital du groupe pour rembourser ses dettes. Début novembre 2020, la direction du journal prévoit le licenciement économique de 18 personnes alors que les pertes du groupe devraient s'élever à sept millions d'euros à la fin de l'année.

Fin janvier 2021, l'organe de presse annonce la vente de son siège social qui pourrait rapporter environ 35 millions d'euros. Le journal devrait alors déménager aux alentours de 2023-2024.