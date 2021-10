"Bernard Tapie était un petit ouragan dans le sport", se souvient François Brisson, ancien du Stade lavallois

Bernard Tapie est mort dimanche 3 octobre à l'âge de 78 ans. L'ancien président de l'Olympique de Marseille a marqué le monde du football dans la cité phocéenne et au-delà. François Brisson, ancien joueur lavallois et François Béchu, fils d'un ancien président des Tangos s'en souviennent.

Des feux d'artifices

François Brisson, ancien joueur du Stade Lavallois dans les années 80 en Ligue 1, reste marqué par son passage à l'OM avec Bernard Tapie à la tête du club. Il est arrivé en 1986 à Marseille, lors de l'épopée de Tapie dans le club de football marseillais. Pour François Brisson, Bernard Tapie a changé le monde du football français. Il a mis des strass et des paillettes en Ligue 1. "Il arrivait après les matches, entouré des Gipsy Kings qui jouaient 'Djobi djoba', donc je me rappelle des feux d'artifice, des spectacles qu'il y avait dans les matches de Marseille. C'était une mise en scène bien orchestrée, bien choisie pour marquer les esprits."

"Il a bousculé le football français"

L'ancien footballeur surnommait Bernard Tapie, "Belbel". "Comme Jean-Paul Belmondo, c'était le magnifique, quelqu'un de flamboyant, qui se mettait un peu en scène dans la vie, qui savait parler, motiver dans le vestiaire, choisir des mots forts." Pour François Brisson, il a fait basculer le football. "Il était l'un des premiers hommes d'affaires à arriver dans les clubs professionnels. On a vu des entreprises reprendre, racheter les clubs, faire du sport et du football, un spectacle et une entreprise et en basculer les codes. Il a bousculé les clubs et le football français pour les tirer vers le haut."

Pour François Béchu, le fils de Louis Béchu, ancien président du Stade lavallois dans les années 1980, le souvenir est tout autre. Il remonte au premier match des Tangos contre l'OM à Marseille, en 1986. "Le rituel veut que les deux présidents avant le match sur la pelouse se saluent, précise François Béchu. Mon père était sur la pelouse alors Bernard Tapie arrive et lui dit : 'Je ne sers pas la main au président d'un club qui ne mérite pas d'être en première division.' Après ça, mon père a tenu ses distances avec le personnage et avec le club."

"Arrogant et disproportionné"

François Béchu se souvient de la déception de son père. "Ça ne lui pas du tout plu parce que c'était à la fois stupide et anti-sportif. C'était tellement arrogant et tellement disproportionné, pas du tout dans l'esprit sportif qui animait mon père. Ce genre de réflexion l'a laissé un peu stupéfait."