Berry Info : belle générosité des berrichons face aux violences conjugales !

Générosité, entraide et idée brico des gendarmes du Cher ! Copier

Entamons ce Berry Info par une nouvelle qui prouve que nous savons être solidaire en cette période compliquée. L’association « Nous Toutes 36 » qui lutte contre les violences faites aux femmes a relayé en début de semaine un appel sur sa page Facebook, adressé à tous ceux, qui dans l’Indre auraient un logement disponible pour des femmes et leurs enfants contraints de quitter leur domicile en urgence. Résultat ? Les propositions se multiplient, se réjouit la présidente Olivia Jan. Cela a permis le relogement notamment d’une maman victime de violences, avec ses deux enfants.

Le nombre d'appels de femmes victimes de violences a tendance à augmenter ces derniers jours

N’hésitez à contacter l’association pas si vous avez un logement à proposer gratuitement le temps du confinement : noustoutes36@laposte.net, cela peut servir plus tard parce que les appels de femmes en détresse affluent selon elle depuis trois ou quatre jours, le confinement sur le long terme fait des dégâts. Vous pouvez aussi appeler le 07 81 12 54 83.

Il faut savoir qu’il est possible pour ces femmes d’appeler le 115 pour être relogées mais dans la plupart des cas c’est dans une chambre d’hôtel. Et confinée, dans une petite chambre, avec des enfants, c’est compliqué.

Ils prennent des nouvelles de nos anciens

Dans le Cher, 16 jeunes en service civique à l’association Unis-cité ont pour mission depuis plusieurs mois de rendre visites à nos ainés dans les Ehpad, ou dans des résidences pour personnes âgées du département.

Bien sûr, avec le confinement ce ne serait pas raisonnable aujourd’hui, alors ce contact se fait toujours mais autrement : un coup de téléphone régulièrement, des lettres, parfois aussi des appels vidéo quand il y a l’équipement nécessaire.

Deux intérêts à cela : conserver le lien social qui est difficile à maintenir en ce moment, et puis entretenir aussi ces échanges riches pour les plus jeunes comme pour les plus âgés.

Une cagnotte pour le centre hospitalier de Bourges

Toujours à Bourges, les basketteuses des Tango ont lancé une cagnotte pour le centre hospitalier berruyer nommée « jouons collectif » sur la plateforme en ligne Leetchi. Elle a déjà dépassé les 3000 euros en l’espace d’une semaine.

La vie culturelle est en pause, elle n’est pas complètement à l’arrêt pour autant.

A Châteauroux les salariés de la scène nationale Equinoxe vous présentent régulièrement leur travail, leur télétravail sur leur page facebook. On y apprend notamment que les événements de septembre sont en préparation maintenant, croisons les doigts pour retrouver la danse, le théâtre, la musique, la culture en général très vite une fois tout cela dernière nous.

Une vraie fausse voiture de gendarme

Enfin les gendarmes du Cher, eux proposent sur leur page Facebook une maquette à imprimer d’une vraie de vraie voiture de la gendarmerie. A découper, coller, et c’est parti !

Nous avons donc tenté en famille de bricoler un bolide du genre, il faut reconnaître qu'elles sont plus rutilantes en vrai mais il y a de l'idée !

Voilà qui permet de s'occuper avec les enfants ! © Radio France - Kévin Blondelle

Prenez soin de vous et à demain !