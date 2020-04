Berry Info du 13 avril : PMI du Cher toujours active ; Fête médiévale de la Chapelle d'Angillon compromise

Chaque jour,France Bleu Berry fait le tour des initiatives et infos qui interpellent en Berry, en deux minutes chrono ! Au menu : la PMI du Cher reste active, la gendarmerie de l'Indre surveille commerces et entreprises mais à la Chapelle d'Angillon, la 10e fête médiévale est compromise.

Dans le Cher la PMI (protection maternelle et infantile) informe qu’elle poursuit, pendant la durée du confinement, ses activités de prévention, d’accompagnement et de conseil aux jeunes parents. C'est le conseil départemental qui l'annonce

Avec tout de même quelques restrictions. Les permanences physiques et consultations sont fermées . En revanche, les professionnel/les (infirmières puéricultrices ; sage-femmes...) sont toujours présent/es pour répondre à toutes questions sur le suivi de la grossesse ou les premiers mois avec le nouveau-né par mail - pmi.accueilpetiteenfance@departement18.fr ou téléphone - 02 48 55 44 24.

Même chose pour les centre de planification et d’éducation familial.

Pour les urgences, le médecin est disponible au 06 43 40 57 57.

____________________________________

Dans l’Indre la gendarmerie, annonce, pour la durée du confinement, adapter son modèle de l’opération Tranquillité vacances aux entreprises !

L'Opération Tranquillité Entreprises, a pour objectif de lutter contre les cambriolages dans les sociétés qui sont à l’arrêt à cause de l’épidémie de coronavirus en leur offrant une attention particulière sur simple déclaration de leurs propriétaires. L'opération concerne tous les commerces et les entreprises, quels que soient leurs tailles en zone gendarmerie.

il suffit de s’inscrire auprès de la brigade la plus proche bénéficier d’une attention particulière

____________

A Châteauroux Métropole ,on rappelle en cette période de confinement où on perd un peu la notion du calendrier qu’en raison de ce lundi de Pâques fériée les collectes de déchets sont toutes décalés à la journée suivante : Mardi pour lundi ; mercredi pour mardi ; et ainsi de suite jusqu’à samedi.

________________________________

A la Chapelle d’Angillon dans le Cher, Jean d’Ogny le propriétaire du château de la commune a annoncé, à grands regrets, l’annulation et le report à 2021 de la 10e édition de la Fête médiévale qui devait se tenir les 5 et 6 septembre prochain.

Cet événement organisé chaque année depuis 8 ans est extrêmement populaire. Le château avait accueilli 12.000 visiteurs venus admirer, joutes chevaleresques, camps d'artisans, béhours et autres animations lors de la dernière édition.

C’est normalement à cette période au mois d’avril que l’organisation se met en place. Une organisation qui, entre les bénévoles et les différentes troupes d’artistes, mobilise un millier de personnes. Compte tenu de la situation actuelle, les organisateurs se refusent moralement à prendre des engagements avec autant de personnes, s’ils devraient tout arrêter par la suite. MAIS un petit espoir subsiste : Jean d’Ogny précise tout de même qu’il sera, avec son équipe, très attentif aux annonces de déconfinement. Si d’ici un mois et demi il avait la certitude de pouvoir organiser cette fête dans de bonnes conditions, il pourrait alors revenir sur sa décision.