Berry Info : L'établissement français du sang fait des stocks en ces temps de confinement !

Dans votre"Berry Info : Top Chrono" du mercredi 8 avril, une bonne nouvelle qui nous vient de l'établissement français du sang, des commerçants toujours ouverts et recensés par la chambre de commerce et d'industrie dans l'Indre et une bouteille à gagner pour le plus beau pâté de Pâques !

Votre Berry Info avec une bonne nouvelle, et un défi à l'intérieur ! Copier

Démarrons par une bonne nouvelle qui nous vient l’établissement français du sang : tout va bien, les stocks sont bons actuellement ! On pourrait craindre un manque de donneurs avec le confinement et la peur de sortir au contact d’autres gens, en fait les berrichons répondent présents, il faut dire que beaucoup sont très disponibles en ce moment forcément. Au total depuis le début du confinement 800 habitants du Cher ont donné de leur sang, et 900 dans l'Indre. En plus de cela il y a moins d’accidents ces temps-ci puisque moins de circulation, les opérations chirurgicales qui ne sont pas urgentes ont elles été reportées, les besoins sont moindres vous l’avez compris. Il y a donc de quoi voir venir, en sachant que le sang ne se conserve que 42 jours.

L’établissement français du sang conseille donc de donner de manière régulière, et de prendre rendez-vous si vous souhaitez le faire en cette période particulière ! à Châteauroux comme à Bourges par exemple il suffit d’appeler avant pour avoir un créneau.

-Pour donner à Châteauroux : 02 54 27 45 50

-Pour donner à Bourges : 0 800 10 99 00

Affluence réduite mais régulière à Châteauroux : l'idéal pour respecter les gestes barrières © Radio France - Kévin Blondelle

La CCI de l'Indre recense les commerces ouverts

Au-delà de la santé, qui est ce qu’il y a de plus important, la pandémie aura un impact très fort sur les entreprises en Berry comme ailleurs. Le député les Républicains de l’Indre Nicolas Forissier vient d’ailleurs de demander une annulation de la plupart des charges pendant trois mois pour les petites entreprises, les indépendants, les artisans.

Certaines de ces sociétés travaillent encore, la chambre de commerce et d’industrie de l’Indre recense tous les commerces qui continuent de travailler actuellement sur une carte. On y apprend notamment que 41 commerces sont ouverts ces jours-ci à Châteauroux, 9 à Argenton sur Creuse ou encore 9 au Blanc. Pratique pour trouver un garage automobile pour ceux qui travaillent par exemple. Par ailleurs la CCI de l'Indre met en place une cellule de crise pour accompagner les entreprises en difficulté.

Rappel de la police à Châteauroux : les espaces verts sont interdits à la ballade !

Les policiers de Châteauroux font une petite piqûre de rappel : oubliez les ballades dans les espaces verts en cette période de confinement. Même pour un motif autorisé comme la promenade du chien, les agents rappellent que ces espaces publics sont interdits par arrêté préfectoral, et qu'ils distribuent trop de contraventions ces jours-ci pour non respect de cette règle, qui peut sembler dure avec une si jolie météo, mais qui est nécessaire en ces temps de confinement.

Et puis à vos pâtés !

Du sourire pour finir, sourire que l'on doit garder malgré cette actualité lourde. Le restaurant "Jeux 2 Goûts" à Châteauroux vous lance un défi sur Facebook : postez sur sa page une photo d’un pâté de Pâques confectionné par vos soins. Le plus beau sera choisi lundi, lundi de Pâques donc, et vous permettra de gagner une bouteille de rhum arrangé, à consommer de façon modérée, et confinée, même si attendre de sortir pour la déguster avec vos proches c’est mieux !

Prenez soin de vous, et à demain !