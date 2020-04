Berry Info - Top Chrono : début d'un Printemps de Bourges imaginaire mais bien vivant !

C'est officiellement le début du Printemps de Bourges aujourd'hui ! Un festival forcément particulier cette année à cause de l’épidémie de coronavirus. Annulé dans un premier temps, réinventé ensuite en "printemps imaginaire" avec tout un tas de concerts, de conférences sur internet... Parmi les artistes qui participent, Renan Luce a ouvert le bal, vous pourrez aussi entendre de chez eux Alain Souchon ou encore Catherine Ringer, le programme est ici.

Sachez aussi que tous les jours vous pouvez aussi participer, une idée sympathique : l’organisation vous propose de vous filmer en dansant et chantant en playback sur un morceau, d’envoyer la vidéo et tout sera ensuite monté puis diffusée sur les réseaux sociaux du printemps de Bourges, celle à tourner pour mercredi par exemple c’est le "Mojo" du chanteur M.

Opération tranquillité soignants dans le Cher

On connait le dispositif "tranquillité vacances" qui consiste à prévenir les forces de l’ordre quand on part pour que des hommes en bleu passent régulièrement vérifier que votre maison n’a pas été cambriolée en votre absence. Une nouveauté dans le Cher : les gendarmes proposent la même chose désormais pour le personnel soignant : le principe est simple, si vous êtes concerné, il vous suffit de remplir un formulaire en ligne, en renseignant vos horaires, et en votre absence une patrouille passera régulièrement veiller au grain, c’est bien notamment pour celles et ceux qui font des gardes longues, la nuit par exemple. Le formulaire est ici.

Les masques de protection arrivent doucement pour les entreprises de l'Indre

Dans l’Indre, la chambre de commerce et d’industrie et la région ont commandé 500.000 masques de protection pour le compte des entreprises qui en ont besoin pour assurer la sécurité de leurs salariés. La livraison des 100.000 premiers se fera à la CCI à Châteauroux à partir de ce mercredi pour les plus grosses sociétés concernées.

Et puis réouverture progressive des déchetteries

Nous sommes nombreux à jardiner, bricoler en ce moment, parce qu’on a du temps, et que c’est la saison. Mais beaucoup sont bien embêtés : quoi faire ensuite des déchets verts, des encombrants ? Vous êtes plusieurs à nous avoir posé la question ces dernières semaines. Sachez qu'à Châteauroux la mairie annonce le retour du service des encombrants. Il faut appeler pour convenir d’un rendez-vous et laisser ce que vous voulez jeter sur le trottoir. Le numéro : 0 800 0254 17. Quant aux déchetteries, toutes celles de l’agglo vont rouvrir la semaine prochaine, sans doute dès lundi, mais seulement pour les déchets verts dans un premier temps. Et il devrait y avoir beaucoup de monde au début donc si ce n’est pas trop urgent un conseil : attendez un tout petit peu.