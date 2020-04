Berry Info - Top Chrono du 16 avril : des lettres pour les Ehpad et les applaudissements des pompiers

BERRY INFO TOP CHRONO : des lettres pour les résidents d'Ehpad, une aide pour les victimes de violences conjugales, des applaudissements pour les soignants Copier

Dans le Berry Info de ce jeudi 16 avril, on a une pensée très forte pour nos parents ou grands-parents en maisons de retraite. Dans les Ehpad, les personnes âgées doivent rester confinées dans leur chambre. Pour rompre la solitude, on peut leur envoyer un dessin ou un petit mot ! C'est ce que propose le site Internet "Une lettre, un sourire". Plusieurs maisons de retraite en Berry participent à cette opération et distribuent le courrier pour donner du baume au coeur aux résidents. On vous encourage à le faire !

Des structures pour aider les victimes de violences conjugales

Pendant le confinement, les violences conjugales continuent. Les femmes qui en sont victimes sont encore plus en danger. Le département de l'Indre rappelle donc l'existence de plusieurs structures, qui sont là pour venir en aide.

Le service "Accueil et écoute 36", joignable au 06 71 40 26 51

L'association France Victimes 36 que vous pouvez contacter notamment sur Facebook pour plus de discrétion

Le collectif "Nous Toutes 36" également

Sans oublier les habituels numéro d'urgence : le 39 19 par appel téléphonique et le 114 par SMS. Les femmes en danger peuvent aussi se rendre en pharmacie pour donner l'alerte. C'est une nouveauté mise en place depuis le début du confinement.

La classe des sapeurs-pompiers de l'Indre

On vous parlait de ces lettres ou de ces dessins à envoyer aux résidents dans les Ehpad. Les jeunes sapeurs pompiers de l'Indre ont déjà fait ce joli geste. À Neuvy, au Blanc, à Argenton ou encore à Valençay, ils ont envoyé un courrier de soutien aux personnes âgées et au personnel des Ehpad.

Des jeunes sapeurs pompiers qui suivent l'exemple donné par les sapeurs-pompiers de l'Indre. Sur Twitter, ils ont publié une vidéo. On y voit plusieurs camions devant l'hôpital de Châteauroux. Et les pompiers applaudissent pendant plusieurs minutes sous le regard du personnel hospitalier.

Plus de 4 000 euros collectés par le Tango Bourges Basket !

La solidarité, c'est aussi la collecte de fonds pour aider nos personnels soignants, en première ligne face au Covid-19. Le Tango Bourges Basket vient de prolonger sa cagnotte en ligne, lancé le 1er avril. La barre des 4 000 euros de dons vient d'être dépassée et il vous reste 24 jours pour faire grimper cette somme, qui sera reversée au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges.

Tiens, en parlant du Tango Bourges Basket, vous le savez, la saison est terminée à cause du Covid-19. Mais les dirigeants berruyers préparent déjà la prochaine saison. Ça bouge beaucoup dans l'effectif. Quatre départs : Ana Dabovic, Ana Maria Filip, Alexia Dubié et Jade Hamaoui Et trois arrivées : Magali Mendy, Pauline Astier et Alix Duché.

Le Nohant Festival Chopin annulé

Et puis malheureusement, le monde de la culture souffre aussi beaucoup de cette crise sanitaire. La 54e édition du Nohant Festival Chopin est annulée cet été. Le Festival de musique classique donne déjà rendez-vous en juin et juillet 2021. Tous les spectateurs qui avaient réservé leurs places seront remboursés.