Berry Info - Top Chrono du jeudi 23 avril : silence, ça tourne !

De l'entraide, de l'écoute, du soutien, de la solidarité. C'est ce que France Bleu Berry veut mettre en avant tous les jours dans le Berry Info : Top Chrono. Et c'est justement ce que propose l'association "En tous genre 36" dans le département de l'Indre. Une aide particulièrement pour les personnes lesbiennes, gay, bi ou transsexuelles, parfois victimes de violences par leur propre famille.

Sauf qu'en période de confinement, difficile de trouver refuge ailleurs. "En tous genres 36" peut aider à orienter et accompagner vers les dispositifs de prise en charge qui existent dans le département de l'Indre.

Vous pouvez appeler l'association au 06 82 40 63 49

La contacter par mail entousgenres36@gmail.com

Laisser un message sur la page Facebook de l'association

Ça vous concerne si vous êtes victime mais aussi si vous êtes témoin de violences.

Un soutien de plus aux producteurs locaux dans l'Indre

Les initiatives se multiplient pour aider les producteurs locaux. Avec la fermeture de certains marchés, les ventes se sont effondrées pour certains. Beaucoup de drives ont été mis en place, mais assez peu en zone rurale. Dans l'Indre, l'association Cagette et fourchette a donc un peu revu ses plans. Au lieu de fournir les cantines scolaires, elle met en relation les producteurs locaux avec les particuliers surtout dans la campagne. Vous n'avez qu'à commander sur le site Cagette et Fourchette ce qui vous plaît. Et dix points de retrait sont proposés : Déols, Neuillay-les-Bois, Le Blanc, Niherne, Buzançais, Rivarennes, Maison du Parc à Rosnay, Saint-Marcel et Ciron.

Les prix sont attractifs et une multitude de bonnes choses à manger et à boire : des fruits et légumes, du fromage de chèvre, du poisson, des œufs et même de la bière artisanale !

Faire son cinéma à domicile !

Et puis pendant ce confinement, faites appel à votre créativité, à vos talents d'acteur ou de réalisateur. À Châteauroux, l'agence audiovisuelle Idea Films lance un concours de court-métrage à tourner chez soi ! Un petit film de 30 secondes minimum et 2 minutes max. Il y a deux catégories : production originale et remake de films.

C'est ouvert à tous, peu importe l'âge et le lieu où l'on vit. Attention, vous devez envoyer votre film avant le dimanche 10 mai ! Et comme au festival de Cannes, il y aura des prix remis aux meilleurs films, par exemple une formation en ligne d'initiation au cinéma. Le cinéma l'Apollo organisera carrément une projection des films quand les salles pourront rouvrir après le confinement !