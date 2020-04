Berry Info : Top Chrono du mercredi 1er avril 2020

On l’avait déjà entendu de manière ponctuelle de la part de certains établissements hospitaliers comme ceux de Châteauroux et Bourges mais cette fois c’est l’agence régionale de Santé elle-même qui lance un appel aux dons de matériels de protection face au coronavirus. L’ARS recherche des

Surblouses à manches longues à usage unique

Protection de chevelure (charlotte, calot, cagoules...)

Surchaussures

Lunettes de protection

Gants non stériles en vinyle, nitrile, ou latex, toute taille

Pour faire un don, il suffit de contacter le 07 63 12 90 85.

________________________

Soutien aux producteurs locaux !

Dans l'Indre, la Confédération Paysanne se réjouit de la réouverture d’une grande partie des marchés de plein air. Le syndicat assure qu’ils sauront être organisés dans le respect total des mesures sanitaires et espère que les consommateurs et consommatrices seront au rendez-vous ! Les maraîchers, éleveurs et autres producteurs locaux ont besoin de vendre. La confédération paysanne 36 rappelle, par ailleurs, qu’elle propose sur son site unecarte des fermes réalisant de la vente directe.

La région centre-Val-de-Loire a elle aussi mis en place une carte collaborative. Vous pouvez donc la mettre à jours si vous êtes producteur

____________________________________

Pascal Blanc répond à ses administrés (et 3 fois par semaine...)

A Bourges, Pascal Blanc poursuit ses permanences web. Le Maire de Bourges et Président de l’agglomération Bourges Plus, répondra une fois de plus aux berruyers et habitant de l’agglomération sur toutes vos les questions concernant la situation liée au Coronavirus.

C’est ce mercredi soir à partir de 18H. Si vous l’avez raté et bien pas de panique. pendant toute la durée du confinement ces tchat Facebook sont programmés tous les lundi, mercredi et vendredi à la même heure : 18H

Pour participer, rendez sur la page Facebook Ville de Bourges – Officiel

5e édition du Nissan Bourges urban Trail reportée... à 2021

Bourges ou malheureusement on a appris l’annulation d’un nouvel événement à cause de la crise sanitiare. La 5 édition Nissan Bourges Urban Trail prévu le 27 juin est reportée au 26 juin 2021. Pas de chance pour cette course très populaire déjà annulée l’an passé à cause de la canicule. La dernière édition en 2018 avait rassemblée plus de 1100 participants. La direction précise que tous les athlètes inscrits pour cette édition 2020 seront automatiquement inscrits pour 2021 et aucun frais ne sera à prévoir.

Ouverture hebdomadaire de la maison du fromage et de Fish Brenne à Pouligny-Saint-Pierre

Un petit coup de pouce à la Maison du Fromage de Pouligny-St-Pierre (36) qui signale son ouverture demain. Le commerce est en effet fermé depuis le 18 mars mais rouvre ponctuellement, une fois par semaine en fonction des arrivages de fromage. Cette semaine ce sera donc demain (jeudi 2 avril). Et en plus pour les amateurs de poisson c'est aussi le jour d'ouverture de la poissonnerie Fish Brenne toujours à Pouligny-St-Pierre

Allez-y là encore c'est que du local !

LA Maison du Fromage Tél/Fax: 02 54 28 09 67