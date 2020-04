Berry Info : Top Chrono du jeudi 2 avril 2020

La ville de Bourges rappelle les bons gestes à adopter en cette période de crise sanitaire lorsqu’on jette ses déchets !

D'abord ce rappel essentiel ! les « gants, masques, mouchoirs et lingettes nettoyantes » ne doivent PAS être jetés dans la poubelle jaune du recyclage, mais dans le bac à ordures ménagères.

Il est même recommandé de les placer dans un sac dédié, bien fermé, et pourquoi pas « le conserver 24h » avant de le placer dans la poubelle.

Quant aux personnes malades confinées, il leur est demandé de jeter leurs déchets de soin, et notamment les masques et mouchoirs à usage unique, avec les ordures ménagères mais « dans un double emballage ». Là aussi pour éviter toute contamination du personnel de collecte des ordures

_________________

Malgré l'épidémie et le confinement de nombreux dispositifs de solidarité restent maintenus.

A Châteauroux, L'ADAVIM, l’association départementale d'aide aux victimes et de médiation de l'Indre reste mobilisée. Elle propose toujours son aide aux victimes d'infractions pénales. et plus particulièrement les victimes de violences conjugales.

L'accueil physique dans les locaux de la place de la gare n'est plus assuré mais l'accueil est actif téléphone au 02 54 07 33 72 ou bien par mail adavim@orange.fr et

Le facebook de l'Adavim

Deux juristes répondent à toutes vos questions et vous pouvez aussi demander un soutien aux psychologues de l'association.

Il est également possible de joindre la fédération nationale France Victimes :

Tél : 116 006 disponible pour toute personne victime 7j/7, de 9h00 à 19h00

Mail : victimes@france-victimes.fr.

___________________________

Autre dispositif de solidarité toujours actif, à Bourges, le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie du Cher de l'association APLEAT ACEP reste à l’écoute des personnes souffrant d’addiction ou aussi de leurs proches.

Dans le Cher, le fonctionnement du CSAPA et du CAARUD de Bourges sont assurés pour répondre à la continuité des prestations suivantes :

Accès aux traitements de substitution aux opiacés

Accès au matériel de réduction des risques

Accès à l’écoute accueil téléphonique au 02.48.70.60.33 pour le CSAPA et au 06.40.60.18.69 pour le CAARUD

__________________

Le confinement n’interdit pas de penser à son avenir à Châteauroux la chambre de commerce et d’industrie de l’Indre rajoute pour la rentrée d'octobre prochain une option community manager à son diplome Bachelor Responsable de Développement Commercial.

Et les candidats sont les bienvenus. Pour s’inscrire il faut soit un BAC +2 validé, soit 3 ans d’expérience de Community manager ou 3 ans d'expérience d’employé du secteur tertiaire (Banque, Assurance...) pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la rubrique alternance du site internet Campus Centre de la CCI ou bien contacter le responsable recrutement de la filière au 02.54.53.52.07 par mail candidature.formation@indre.cci.fr

Si vous êtes un entrepreneur intéressé par ces profils d'alternant contactez le 02.54.53.52.13

_________________________________