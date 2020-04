ECOUTEZ | Berry Info : Top Chrono du vendredi 10 avril Copier

On débute ce Berry Info en parlant jardinage. Avec le week-end qui arrive, nombreux sont ceux qui vont vouloir entretenir leur jardin potager, dans la limite du respect du confinement évidemment. Mais alors, est-ce qu'on a le droit ? La réponse varie d'un département à l'autre. Dans l'Indre, vous pouvez vous rendre dans le jardin ouvrier situé sur votre commune. C'est autorisé, nous disent les services de la préfecture.

Si votre jardin ouvrier est à plus d'un kilomètre : il faut cocher la case "courses de première nécessité" sur votre attestation. Et vous devez vous rendre sur votre jardin pour récolter vos fruits et légumes et entretenir un peu. Mais rien d'autre. Le but n'est pas de prendre le soleil.

Si votre jardin ouvrier est à moins d'un kilomètre de chez vous : il faut cocher la case "activité physique individuelle" et vous ne pouvez pas sortir plus d'une heure de votre domicile.

Il va de soi que sur place il est obligatoire de respecter les gestes barrière. Et on ne va pas jardiner pour flâner ou discuter avec ses voisins.

L'accès aux jardins familiaux est également possible dans le Cher.

Soutenir ses bistrots, c'est important !

Aller boire un verre entre amis ou manger en terrasse en famille, ça vous manque sans doute. C'est encore plus frustrant avec le beau temps qui nous nargue. Les bars et les restaurants sont fermés depuis le samedi 14 mars, à minuit. Une période très difficile à traverser pour les professionnels.

Alors, pour les soutenir, on peut les aider sur le site Internet "J'aime mon bistrot". Une quinzaine d'établissements berrichons participe à cette initiative. Le Café Carpe Diem à Bourges, le MacArthur's à Saint-Amand-Montrond, le O'Witch Berry Pub à Châteauroux... L'idée est simple : vous faîtes une pré-commande d'un plat ou d'un verre, l'argent est directement versé à l'établissement pour l'aider pendant cette période et à la fin du confinement, vous pouvez déguster ou siroter votre commande.

Offrir du chocolat au personnel soignant dans l'Indre !

C'est le week-end de Pâques. Et qui dit Pâques dit chocolat évidemment ! Dans l'Indre, la Banque alimentaire lance un collecte pour offrir du chocolat aux personnels soignants et leur donner un peu de baume au cœur dans un quotidien éprouvant physiquement et mentalement. L'initiative est en coopération avec la Fondation Carrefour. Vous pouvez acheter et/ou déposer du chocolat au Carrefour de Châteauroux, derrière la gare. Allez, un carreau de chocolat et ça repart !

Un atelier de confection de masques à Argenton-sur-Creuse

Une très belle initiative à Argenton sur Creuse : un atelier de confection de masques doit se mettre en place à partir de lundi, le 13 avril. Dix machines à coudre pourront être installés dans la salle Charles Brillaud, mise à disposition pour les couturiers volontaires. Des masques qui seront lavés et stérilisés avant distribution notamment à la Croix Rouge et aux commerçants d'Argenton. Vous pouvez aussi participer en prêtant votre machine à coudre ou bien du tissu, des fils, des élastiques. Toutes les initiatives sont les bienvenues.

Un Printemps de Bourges 2.0 cette année !

Et puis que serait le printemps à Bourges sans le Printemps de Bourges ? Le festival fête sa 44e édition cette année. Tous les concerts sont annulés, la faute à cette épidémie de coronavirus. Mais il y aura bien un festival en ligne sur Internet, qui se tiendra aux mêmes dates, du 21 au 26 avril. Depuis leur lieu de confinement, les artistes programmés qui acceptent de participer auront carte blanche avec des vidéos postées sur les réseaux sociaux.