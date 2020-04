Berry Info : Top Chrono du vendredi 3 avril 2020

On vous en a parlé toute la semaine sur Berry infos top chronos des difficultés des producteurs locaux liés au confinement et on vous invite bien sûr dans la mesure du possible et des restrictions à les soutenir au maximum.

Vus avez l’occasion de le faire ce week-end avec la réouverture de nombreux marchés de plein air : 80 en Berry et notamment ceux de Châteauroux.

Notez qu’à Bourges les marchés sont toujours suspendus mais les Halles St Bonnet restent ouvertes.

Evidemment certains marchés ouverts se dérouleront dans une ambiance et avec un cheminement très particulier pour respecter les mesures barrières anti –épidémie .

On peut être solidaire et prudents.

__________________________

Pascal Blanc répond à vos questions

N’oubliez pas ce soir (vendredi 03/04) si vous êtes habitants de Bourges ou de son agglo et si vous avez des questions liées au coronavirus, Pascal Blanc, le maire de Bourges et président de Bourges Plus vous répond en chat Facebook. C’est à partir de 18H il suffit de se rendre sur la page Facebook Ville de Bourges Officiel. Prochain chat lundi (6 avril) toujours à 18H.

____________________

Coup de Coeur Solidarité

La solidarité en paroles c’est bien, et en actes c’est mieux. On a aimé sur France Bleu Berry ce joli geste du restaurant Le Jardin d’Italie à Châteauroux qui a offert des dizaines de pizzas, 150 au total hier soir (jeudi 2 avril) et ce matin (vendredi 3 avril), à des travailleurs qui restent mobilisés sur le terrain : les équipes de ramassage des ordures ménagères, la Police municipale et nationale, les pompiers, Le personnel de l’hôpital de Châteauroux ou encore les agents de la mairie.

Mimmo le patron emblématique de cette table castelroussine bien connue, qui reste fermée au public, n’exclut pas de remettre le couvert pour de nouveaux dons si le confinement perdure.

Et puis un petit rien qui fait plaisir et qu’on aime aussi : ces messages d’encouragement et de remerciements laissés aux ripeurs du Berry. Une très belle initiative.

___________________________

Confinement mais convivial et sportif

Le week-end ça reste un moment de détente même confiné chez soi. Les organisateurs du Trail des rives de l’Indre (à La châtre) proposent à nouveau ce dimanche un "Visio Training & Apéro/brunch" via facebook.

Le premier a eu lieu la semaine dernière. Il a été vu par 400 personnes en direct et l’enregistrement a été visionnée 15 000 fois. Un succès qui appelait un deuxième rendez-vous c’est donc ce dimanche 5 avril à partir de 11H.

Au programme renforcement musculaire et cardio (tous niveaux) (un petit tapis de sol peut-être apprécié). Séance toujours animée par coach Adrien Raffault et sa compagne Sarah.

Infos et détails sur la page web du Trail des Rive des l'Indre ou sur le lien facebook de l'événement