Berry Info : Top Chrono / Mardi 31 mars 2020

la colère de FO Action Sociale. Les sections de l’Indre et du Cher mais aussi des quatre autres départements de la Région ont envoyé une lettre ouverte aux préfets et à l’ARS. Un courrier pour les alerter sur la situation très grave des établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance mais aussi ceux accueillant des adolescents, des adultes en situation de handicap ou en difficulté sociale. Le personnel qui les reçoit n’est pas protégé et ne peut même pas, compte tenu de leurs missions effectuer les simple mesure barrière face au Covid 19 . Ils réclament des dépistages systématiques des personnels et des résidents et dénoncent le risque d’une contagion massive si des mesures ne sont pas prises rapidement.

Distribution de l'aide alimentaire dans les quartiers, à Châteauroux

La solidarité ne fait pas de pause même face au coronavirus ! A Châteauroux, si les épiceries sociales ont dû suspendre leur activité, les distributions de nourriture continuent. le CCAS, les Resto du Cœur et la Banque Alimentaire se sont unis pour des distributions communes qui se feront désormais dans les quartiers. De premières distributions avaient eu lieu rue d’Anvaux les 25, 26 et 27 mars, mais moins de la moitié des bénéficiaires avaient pu s’y rendre d’où cette nouvelle organisation.

Le mercredi : les familles des quartiers de Beaulieu et alentours (la Pointerie, la Bourie, Notz et le public de l’épicerie sociale l’Envol) pourront aller se fournir salle Madeleine Sologne (6-8 rue Max Hymans) tandis que ceux du secteur autour de St Denis (Fontchoir, Bitray, Omelon, Rotissant, Nations, Belle étoile, Fadeaux, Buxerioux et le public de l’épicerie sociale Un G’est et du CCAS) sont invité à la maison de quartier Est (rue Jules Massenet).

: les familles des quartiers de Beaulieu et alentours (la Pointerie, la Bourie, Notz et le public de l’épicerie sociale l’Envol) pourront aller se fournir salle Madeleine Sologne (6-8 rue Max Hymans) tandis que ceux du secteur autour de St Denis (Fontchoir, Bitray, Omelon, Rotissant, Nations, Belle étoile, Fadeaux, Buxerioux et le public de l’épicerie sociale Un G’est et du CCAS) sont invité à la maison de quartier Est (rue Jules Massenet). Le jeudi : Distribution au CCAS (rue de la Manufacture royale) pour les bénéficiaires du secteur du centre-ville (centre-ville + les Marins et le public de l’épicerie sociale Domifasol). Ceux du secteur St Jean-St Jacques (inclus : le Grand Poirier, la Brauderie, les Chevaliers, la Margotière, le Lac et le public de l’épicerie sociale du Panier garni et du CCAS) ont rendez vous à l’épicerie sociale le Panier Garni (1 rue Descartes - entrée de la distribution, allée François Villon).

Cette organisation commence à partir de demain mercredi 1er avril.

Vos commerçants locaux, stars de Youtube

#La vie continue avec vos commerçants locaux. C’est le nom d’une initiative de la CCI de l’Indre. Elle a invité des professionnels : restaurateur, coiffeur, commerçants... du département à relever le défi de se transformer en youtubeur !

Le résultats : des tutos conseils de coiffure, de cuisine, de gym à domicile et même des conseils pour améliorer son sommeil, 5 vidéos sont en ligne depuis hier. C’est sur la chaine Youtube de la CCI de l’Indre.

Librairie à domicile à Châteauroux

Enfin Si vous avez DÉJÀ fait le tour de votre bibliothèque, ou simplement si l’envie d’un nouveau livre se fait vraiment pressante. Il est possible sur Châteauroux d’en commander à votre libraire en l’occurrence la librairie Arcanes qui viendra vous les livrer. Alors c’est uniquement sur la ville de Châteauroux et sous quelques conditions : 30 euros de commande minimum et seuls les livres en magasin sont disponibles. Vous pouvez voir le catalogue sur le site de la librairie.

La commande se fait par mail : contact@librairie-arcanes.fr