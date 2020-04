Berry Info - Top Chrono : une visite virtuelle des monuments castelroussins

ECOUTEZ | Le Berry Info Top Chrono du lundi 20 avril Copier

On commence ce Berry Info avec une information pratique. Vous êtes nombreux à avoir taillé votre haie ou tondu la pelouse. Sauf qu'à force, ça s'entasse dans le jardin. Bonne nouvelle, dans la communauté de communes Vierzon Sologne Berry, les déchetteries sont à nouveau ouvertes depuis ce lundi matin. A Vierzon, Neuvy sur Barangeon et Vignoux sur Barangeon. Et à partir de mardi, ce sera aussi le cas de la déchetterie de Nohant en Graçay. Vous ne pouvez jeter que les déchets verts, mais c'est déjà ça. Evidemment, le respect des gestes barrière est impératif. Et vous devez être muni de votre attestation de déplacement.

Les Missions locales de l'Indre continuent leur accompagnement

Même pendant le confinement, la vie continue. Et l'insertion dans le monde professionnel est essentiel pour les jeunes. Les Missions locales de l'Indre poursuivent donc leur accompagnement de plus de 2000 jeunes en recherche d'emploi, de formation ou de logement.

Les conseillers insistent sur l'importance de garder un lien, un contact, pour aider les jeunes les plus vulnérables dans cette période difficile. Même pendant le confinement, il faut réfléchir à son projet professionnel par exemple.

Voici les numéros de téléphone à appeler :

Mission locale de Châteauroux : 02 54 07 70 00

Mission locale d'Issoudun : 06 80 87 33 66

Mission locale Indre Sud ; antenne du Blanc : 02 54 37 27 27

Mission locale Indre Sud ; antenne d'Argenton-sur-Creuse : 02 54 24 06 50

Mission locale Indre Sud ; antenne de La Châtre : 02 54 48 29 70

Des arbres à parole à Châteauroux

En ces temps de confinement, pas facile de discuter, de débattre, d'échanger, surtout quand on vit seul. A Châteauroux, des citoyens viennent de lancer l'idée des "arbres à parole". Des arbres dans la rue, où vous pouvez laisser un petit mot pour donner votre avis sur la crise sanitaire en cours, exprimer votre colère, donner un peu de courage et de force aux personnes isolées ou aux soignants. Il existe déjà trois arbres à parole à Châteauroux.

Une balade virtuelle à Châteauroux

Vous connaissez le mot d'ordre : il faut rester chez soi, au moins jusqu'au 11 mai. Mais on peut trouver des moyens de s'évader. Par exemple, sur son site Internet, l'office de tourisme de Châteauroux vous propose une balade virtuelle, une visite des monuments et des sites emblématiques de la Ville : l'église Saint André, le parc de Belle-Isle, le musée Bertrand, la salle de spectacles Equinoxe.