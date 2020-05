Berry : l'association "Vie Libre" note une hausse des appels pour des cas d'alcoolisme liés au confinement

Deux mois. C'est le temps qu'a duré le confinement. Une période qui a été difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Certains se sont réfugiés dans l'alcool, au point de développer une addiction. C'est du moins le constat de l'association du Cher 'Vie Libre".

14 appels en deux mois

Son président, Pascal Morandi fait état de 14 appels entre le 16 mars et le 11 mai : un nombre exceptionnel d'appels, qui prouve une augmentation de l'alcoolisme dans la région.

"Souvent, ce sont les femmes qui ont appelé, inquiètes pour leur époux. Sans qu'il y ait de violence, le révélateur ce sont les mots qui ont été employés : certains couples ne se relèveront pas de ce confinement. La violence des mots, due à l'alcool, aura eu raison du couple."

On peut développer une addiction avec seulement un verre par jour"

Comme toutes les addictions, l'alcoolisme s'immisce de façon pernicieuse dans la vie.

Pascal Morandi propose un test simple à faire chez soi pour vérifier si vous êtes dépendant ou pas à l'alcool : "Vous prenez une date dans le calendrier, et pendant 10 jours vous ne buvez pas. Ensuite vous vérifiez si vous arrivez à vous y tenir. A ne pas boire. A ne pas sentir de manque, de stress, de tremblements. Si c'est le cas, il y a un problème."

Pascal Morandi le rappelle, l'addiction c'est "la privation de la liberté, quand le choix de ne pas boire n'est pas possible. Certaines personnes pendant le confinement se sont dit qu'il était normal de boire tous les week-ends, puis tous les jours. Non ça ne l'est pas".

Pendant le confinement, les membres de "Vie Libre" n'ont pas pu rendre visites à ceux qui demandaient leur aide. Les visites ont désormais repris.