Berry : l'installation des compteurs Linky se poursuit sans encombre

Indre, France

A la fin de l'année 2015, les premiers compteurs Linky sont installés en France, notamment dans l'Indre et le Cher. Dans l'Indre, en cette fin 2018, un peu plus de la moitié des 243 communes du département sont équipées ou en train de l'être. Cela va se poursuivre jusqu'en 2021. Du côté d'Enedis qui pose ces compteurs, cela permet de mieux maîtriser sa consommation d'électricité. Des opposants s'inquiètent de la protection des données ou des ondes électromagnétiques. Dans l'Indre et le Cher, le déploiement continue sans vraiment de gros problèmes.

Dans l'Indre, quand Enedis a commencé à installer les premiers compteurs, il y a eu quelques résistances. "A Ruffec-le-Château, on a eu un couple qui s'était opposé, qui avait envoyé une lettre de refus. Quand le couple a vu les poseurs arrivés, ils se sont opposés et se sont mis devant le compteur", explique Michel Clément du collectif Stop Linky Berry-Touraine.

Une opposition symbolique

Pour s'opposer au compteur, cinq maires avaient même voté des motions "anti-Linky", comme Luçay le Mâle près de Valençay mais ce sont essentiellement des motions symboliques puisque les communes n'ont pas empêché la pose.

Cette opposition s'est essoufflée au fil des mois. Pour le collectif, c'est parce que les Indriens se sont résignés mais pour Bernard Conscience, directeur Enedis dans l'Indre, c'est parce qu'ils adhèrent de plus en plus au compteur. "_Les clients disent pouvoir faire entre 7 et 10% d'économie_. Certains fournisseurs permettent au client d'être en capacité d'avoir sa consommation, non pas en kWh, mais en euros et tous les jours", décrit Bernard Conscience.

Pour ceux qui restent frileux, Enedis fait preuve de pédagogie et surtout elle discute des critiques comme des ondes électromagnétiques.

Pas de souci majeur dans le Cher

Dans le Cher, en cette fin 2018, pratiquement la moitié des 290 communes du département sont équipées ou en train de l'être. Là aussi, le déploiement se poursuit sans vraiment de problème. Pour Franck Rolland du collectif Stop Linky du Cher, c'est parce qu'Enedis laisse un peu plus le choix de refuser ou non l'installation du compteur, un peu plus qu'en 2015 selon lui : "On a eu des témoignages de gens qui avaient un père ou une mère, un peu âgé et qui était un peu mis devant le fait accompli ou poussé fortement à accepter le compteur Linky mais Enedis a reculé sur ces pratiques indécentes".

Ce à quoi la direction Enedis répond qu'en quasiment un an, elle n'a reçu que cinq réclamations, grand maximum, que ce soit pour l'Indre ou le Cher.