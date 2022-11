Berry : le secours catholique observe une augmentation de ses aides pour régler les factures énergétiques

Ce sera sans doute bien pire cette année et l'année prochaine avec des augmentations de 4 % en 2022 de l'électricité et du gaz, et de 15 % l'an prochain. En Berry, le secours catholique accompagne 4.900 personnes, grâce à 400 bénévoles et 31 lieux d'accueil (sur l'Indre et le Cher). Le covid, les entreprises fermées durant les confinements à répétition ont accentué la précarité de certaines familles, explique Marie Turrel, animatrice au secours catholique, à Bourges : " Durant le covid, les gens au chômage touchaient 84 % de leur salaire. Soit, c'était une bonne chose. Mais certaines familles se sont retrouvées en difficulté à cause des 16 % qui leur manquaient. Elles ont versé dans la précarité. Elles viennent nous trouver pour de l'aide pour remplir leur cuve à fuel ou de l'aide au carburant. La grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on peine avec les stations services qui n'acceptent plus forcément nos bons car ils ne sont plus acceptés dans leur comptabilité. On se rabat sur les petits pompistes, mais ils sont souvent éloignés des résidences de nos bénéficiaires et c'est un gros problème pour développer cette aide essentielle. En milieu rural, ces bons d'essence, c'est parfois le seul moyen pour aller travailler pour certains. C'est vrai que les travailleurs pauvres sont également plus nombreux qu'avant parmi nos bénéficiaires."

ⓘ Publicité

Marie Turrel, animatrice au secours catholique du Berry, à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

On observe de plus en plus de femmes dans les permanences d'accueil du secours catholique. 45 % des personnes accueillies sont des femmes, seules, avec ou sans enfants. Presque une personne sur deux. Sonia, la quarantaine vient tous les matins à Bourges à la passerelle, le lieu d'accueil du secours catholique : " Je viens pour prendre un petit déjeuner. Les gens sont très gentils. J'ai fait les démarches depuis le début de l'année pour trouver un logement et elles n'aboutissent pas. " Sonia a même renoncé à aller dormir dans les centres d'hébergement : " Je n'y vais plus. On les appelle le matin pour réserver une place et quand on confirme l'après-midi, on nous dit que c'est déjà complet. Je dors donc dans ma voiture__." Et cela depuis quatre mois ! " J'ai des couvertures pour y passer l'hiver " confie Sonia, très ennuyée pour faire sa toilette.

Les bénévoles du secours catholique accueillent les personnes démunies à la passerelle chaque matin, à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

" Les femmes seules sans enfant, c'est vrai que c'est un public qu'on ne voyait pas forcément " avoue Marie Turrel. " Sur le sud du département, ce sont plutôt des femmes à la retraite, alors que sur Bourges, ce sont des femmes plus jeunes, en âge de travailler. Et par conséquent, on touche aussi une autre forme de bénévolat. Des gens qui ont perdu leur travail et qui se disent, je ne vais pas totalement décroché et donc pourquoi pas du bénévolat. " Des bénévoles supplémentaires. Ils viennent combler à point nommé le départ de certains retraités qui avaient mis entre parenthèses leur engagement caritatif à cause du covid et qui ne sont jamais revenus.