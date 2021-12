À Châteauroux, le succès des jeux de société

Ils sont synonymes de bons fous rires, mais aussi parfois de vraies disputes : les jeux de société ont la côte. Bien sûr, la période de l'année s'y prête particulièrement : ces jeux sont beaucoup offerts à Noël. Mais le secteur bénéficie aussi indirectement de la crise sanitaire. Avec les confinements successifs, il a connu une progression. Son marché a ainsi augmenté de 9% déjà en 2020, selon cabinet d'études NPD. Un succès qui se confirme dans la boutique "Trole de jeux" à Châteauroux.

Un marché dopé par la crise sanitaire... mais pas que

Les confinements successifs ne sont pas tout à fait étrangers au succès des jeux de société, "beaucoup de gens cherchent à s'occuper chez eux" confirme le gérant de "Trole de jeux" Gaëtan Lefèvre, qui propose a un peu plus de 3 000 références de jeux en continu dans son magasin. Au delà de la crise sanitaire, le marché se porte bien car il touche un public large, transgénérationnel. "Le jeu de société c'est intemporel, on a des classiques qui reviennent en force, comme le "Nain jaune" qui est très demandé." détaille Gaëtan Lefèvre. Parmi les autres jeux qui ont la côte : le Seven Wonders, ou encore le jeu d'échecs, poussé par le succès de la série "Le Jeu de la dame", diffusée sur Netflix.

Des jeux ouverts à tous les publics

Si les jeux de société fonctionnent toujours aussi bien, c'est sans doute aussi parce qu'ils sont plus accessibles à tout le monde : "On a certains jeux maintenant qui sont ouverts au handicap. On a notamment un jeu qui est ouvert aux personnes atteintes de daltonisme. On en a d'autres qui ont des grosses pièces avec des gros symboles ou des couleurs vraiment visibles, pour aider justement les personnes malvoyantes.". Preuve du succès de ces jeux : celui qui s'adresse aux daltoniens était en rupture de stocks juste avant Noël au magasin "Trole de jeux".