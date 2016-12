Berry : les 12 infos qui vous ont fait réagir sur Facebook en 2016

L'actualité vous a fait réagir tout au long de l'année 2016 sur la page Facebook de France Bleu Berry. Nous vous avons choisi les 12 infos à retenir de cette année parmi celles que vous avez le plus aimées, commentées et partagées.

L'actualité de 2016 vous a souvent fait réagir sur la page Facebook de France Bleu Berry, voici les 12 infos à retenir parmi celles qui ont suscité le plus de réactions cette année.

Les "réactions" en langage Facebook correspondent à un "j'aime", un commentaire, un partage ou un clic sur la publication. Petite astuce pour voir davantage de France Bleu Berry sur votre Facebook : rendez-vous sur notre page, cliquez sur "Déjà abonné" à droite du bouton "J'aime" (ou "J'aime déjà") et sélectionnez "voir en premier". Ainsi, les publications de notre page s’afficheront tout en haut de votre fil de publications sur Facebook, même si vos amis n’ont pas partagé l’information. Pour ne rien rater, vous pouvez aussi mettre le site France Bleu Berry en favori dans votre navigateur.

Une sexagénaire armée et retranchée chez elle à Issoudun

C'est l'actualité qui vous a le plus fait réagir en 2016 sur la page Facebook de France Bleu Berry, le 7 septembre dernier, une habitante d'Issoudun âgée de 64 ans se retranche chez elle après avoir tiré un coup de carabine. Une vingtaine de gendarmes interviennent sur place et la sexagénaire est maîtrisée trois heures plus tard.

Une classe pour enfants autistes à Châteauroux

A Châteauroux, la première classe pour enfants autistes de l'Indre a fait sa rentrée en septembre dernier. Sept enfants de trois à six ans sont accueillis dans l'école maternelle Jean-Zay de Châteauroux. l'objectif est de leur permettre d'intégrer une classe de CP traditionnelle dans trois ans et de suivre la même scolarité que tout autre enfant.

Trois personnes mises en cause après des incendies

En octobre 2016, une bande de trois personnes est interpellée et déférée à Châteauroux. Les suspects, âgés l'un de 17 ans, et deux autres de 19 ans sont mis en cause dans plusieurs incendies qui ont fait de gros dégâts quelques jours plus tôt notamment deux d'entre eux, celui du bâtiment d'un traiteur avenue de la République à Châteauroux et un autre survenu à Brion sur des des ballots de pailles.

La disparition de Louis Pinton

Le sénateur de l'Indre, Louis Pinton (LR) est décédé le 17 novembre dernier. Âgé de 68 ans, Louis Pinton est mort brutalement "à quelques mètres" de la Haute Assemblée à Paris. Élu en 2007 sénateur de l'Indre, il a également présidé le conseil départemental de l'Indre de 1998 au début de l'année 2016.

Solidarité pour un Berrichon blessé en Thaïlande

A la fin du mois de juin, vous vous êtes mobilisés pour un Berrichon gravement blessé dans un accident de la route en Thaïlande, Sébastien Blanchard. Autour de ses parents, c'est toute la commune de Luant, où ils vivent, qui fait preuve de solidarité et organise une collecte. Sur place, l'état de santé de Sébastien lui permet d'être rapatrié le 30 juin en France. Un mois plus tard il a pris le temps de remercier tous ceux qui s'étaient mobilisés pour lui ; "j'ai reçu des dizaines de messages, des dons de gens que je connais, mais aussi de personnes que je ne connais pas. Ça m'a beaucoup touché."

Le geste qui sauve d'un automobiliste

Le 29 août, cet automobiliste a eu le bon réflexe. Au rond-Point Grangeroux à Déols, un conducteur de 85 ans fait un malaise au volant de sa voiture. heureusement, un autre conducteur, qui passait par là, le voit et commence à lui prodiguer un massage cardiaque. C'est son intervention qui a laissé le temps aux pompiers d'arriver et de poursuivre les soins sur l’octogénaire.

L'arrivée des migrants venus de la jungle de Calais

A la fin du mois d'octobre, le Cher et l'Indre ont accueilli quelques dizaines de migrants venus de la jungle de Calais. Dans le Cher, 99 migrants ont été répartis sur les communes de Vierzon, Bourges et Saint-Amand-Montrond. Dans l'Indre 34 personnes en provenance de Calais ont été pris en charge à Argenton-sur-Creuse et Châteauroux.

Les nouveaux radars à double sens dans l'Indre

Parmi ce que vous avez beaucoup partagé sur la page Facebook de France Bleu Berry, cet article avec la carte des quatre nouveaux radars à double sens mis en service dans l'Indre à la mi-octobre. Il y en a déjà huit en fonction dans le département depuis le printemps dernier.

Les adieux à Jean-Marie Grenouilloux

Nous apprenions la triste nouvelle au début du mois d'avril, notre jardinier et chroniqueur Jean-Marie Grenouilloux s'est éteint à l'âge de 80 ans. Chaque dimanche matin, depuis plus de 30 ans, il répondait aux questions des auditeurs dans l'émission jardinage de France Bleu Berry. Les témoignages d'amitié ont été nombreux pour rendre hommage à Jean-Marie.

Les inondations du printemps

Les fortes précipitations de la fin du mois de mai ont entraîné des crues et des inondations en Berry comme dans toute la région centre-Val de Loire au début du mois de juin. Le Cher comme la Creuse sont sortis de leur lit et ont causé des dégâts. Dans l'Indre, ce sont des dizaines de vaches de deux exploitations situées sur les communes de Concremiers et Mauvières qui ont été emportées par les eaux de l'Anglin en crue.

Des motards très généreux

Le soleil et la chaleur était au rendez-vous en août dernier pour la 18e édition du motocoeur autour de Lourouer-St-Laurent. Au total, 1.318 motards ont participé à cet événement qui vise à collecter des fonds pour les personnes handicapées. Le succès était au rendez-vous puisque le record de participation a été battu et les fonds récoltés ont dépassé les 8.000 euros.

C'est fini pour "Pat de Velours" à Châteauroux

C'est une institution castelroussine qui a fermé ses portes en cette fin d'année 2016, la boutique de vêtement "Pat de Velours" c'est terminé. Le magasin a liquidé ses stocks avant de passer la main à un repreneur. Il s'agit de Fabrice Ferin, cet artisan fleuriste recherchait depuis deux ans un local pour s'agrandir et proposer un nouveau concept, sa nouvelle boutique devrait ouvrir en mars 2017.