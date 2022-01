Bertrand Baud, nouveau patron de la police dans les Deux-Sèvres

197 personnes sont désormais sous ses ordres à Niort et Thouars. Le commissaire Bertrand Baud a pris ses fonctions de directeur départemental de la sécurité publique des Deux-Sèvres ce mardi 4 janvier 2022 lors d'une cérémonie à la préfecture. Cet homme de 48 ans succède à Franck Perrault, parti dans l'Aube. Il était auparavant directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Charente-Maritime.

Ses priorités "qui sont celles fixées par le ministre de l'Intérieur, la lutte contre les violences faites aux femmes, contre le trafic de stupéfiants, la sécurisation des transports en commun et d'une manière optimale, une occupation plus large de la voie publique", précise-t-il. Bertrand Baud a pris connaissance du bilan dans les Deux-Sèvres. Il note "une baisse des faits de délinquance cette année donc c'est très encourageant. En parallèle, plus d'enquêtes ont été résolues et plus de mis en cause ont été mis à disposition de la justice. De bons résultats ont été obtenus dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. On continuera".

Le dossier du déménagement du commissariat de Niort "avance"

Concernant le déménagement du commissariat de Niort, "nous sommes aux prémices du projet. Le dossier avance pas à pas". Le site envisagé est toujours celui des anciens laboratoires du conseil départemental, avenue de la Venise Verte. "Une fois que l'endroit sera bien acquis, des projets plus précis pourront être élaborés", indique Bertrand Baud sans avancer de calendrier.