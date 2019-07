Berville-sur-Seine : après l'incendie l'association Robin des Bois craint une pollution, la préfecture rassure

Berville-sur-Seine, France

L'incendie a été spectaculaire et long à éteindre. Près de 60 tonnes de plastique ont brûlé entre mardi et mercredi après-midi dans l'usine Norval, qui recycle des déchets à Berville-sur-Seine, en face de Duclair. Au début de l'incendie une colonne de fumée noire, visible des kilomètres à la ronde, s'échappait dans le ciel.

Et ce panache inquiète l'association écologiste Robin des Bois : "Le plastique qui brûle est toxique, les risques sont le dépôt de substances toxiques sur les parcelles agricoles, les terrains privés ou les cours d'école. C'est pour ça que nous demandons à l'exploitant des mesures précises et rapides dans les sols, les eaux souterraines mais aussi dans la Seine. Pour nous, il faut absolument faire attention aux fruits et légumes qui sont dans la zone de l'incendie, il faudra les nettoyer à fond", explique Lise Contant, porte-parole de Robin des Bois.

"Un risque de dépôt de substances toxiques", selon l'association

La maire de Berville-sur-Seine, 560 habitants, affirme qu'aucun habitant n'est venu évoquer son inquiétude en mairie. "Certes les odeurs étaient désagréables, mais elles n'étaient pas dangereuses. Les employés de Norval ont fait des prises de sang qui n'ont rien montré", nous dit Nicole Basselet.

"Aucune pollution de l'air", selon la préfecture

Comme elle, la préfecture se veut rassurante : "Comme le prévoit la loi, nous avons demandé à l'exploitant de réaliser des mesures, nous en attendons les résultats, mais je peux vous dire que _les analyses d'air faites le soir de l'incendie dans les zones habitées n'ont pas donné de résultats de pollution_", explique Benoit Lemaire, le directeur de cabinet du préfet.

Norval n'a pas répondu à nos sollicitations. Selon la maire de Berville-sur-Seine, l'activité du site a repris.