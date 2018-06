Besançon, France

Petits chatons recherchent nouveau foyer. A l'approche des vacances d'été, les associations s'attendent à la traditionnelle augmentation de l'abandon des animaux. "Au bonheur des chats libres", à Besançon, cinq bénévoles se proposent d'accueillir des chats toute l'année, en attendant leur adoption.

Rien qu'en ce moment, Josette accueille une trentaine de chats. Nathalie, elle, s'occupe de treize chatons et de leur maman. Ces deux bénévoles sont contactées par téléphone toute l'année, soit par des Franc-Comtois ayant trouvé des chats dans leur rue, soit par des familles déboussolées lorsque leur chatte a mis bas.

Venir au secours des chats errants et abandonnés

Elles sont prêtes à faire des dizaines de kilomètres pour retrouver ces chats, les capturer, puis les emmener chez le vétérinaire. Le médecin vérifie l'état de santé des bêtes et les stérilise. Car la stérilisation, c'est le dada de l'association. En attendant qu'ils se remettent sur pattes, les petits chats sont recueillis chez les bénévoles. Les petits chatons, c'est trop mignon, mais ça coûte cher : 25.000 euros de vétérinaire par an pour l'association, sans compter ce que débourse Josette de sa propre poche. Avec la litière, les médicaments et les croquettes, "il faut compter 300 euros environ".

Ca prend en moyenne deux mois avant de trouver une famille adoptive

Les chats ne font que passer, car l'association a bien comme objectif de les faire adopter. Ils ne sont accueillis que le temps de la convalescence, environ deux mois. Puis Nathalie, se met à la recherche de futurs adoptants. Elle poste donc des photos des chatons sur le site de l'association et sur le Bon Coin. Une fois contactés, les bénévoles prennent rendez-vous avec les personnes intéressées, pour leur présenter les chats et découvrir leur environnement.

Ces petits chatons recherchent des familles adoptives. En attendant, ils sont pris en charge par une association bisontine, "Au bonheur des chats libres" #chatonspic.twitter.com/jlxP1drNqp — France Bleu Besançon (@bleubesancon) June 18, 2018

Tout le monde ne peut pas adopter ces chats. Nathalie trie les candidats sur le volet. "Il faut qu'ils puissent subvenir aux besoins du chat (...) que ça soit quelqu'un qui travaille ou qui ait une garantie derrière". Et c'est très sérieux, Josette et Nathalie réclament même une lettre des parents pour les adoptants étudiants.