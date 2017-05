Besançon : des exposants de la Foire comtoise en colère après la fermeture de l'entrée Saint-Ferjeux

Des exposants de le Foire comtoise de Besançon Micropolis ont lancé une pétition. Ils sont en colère après la décision de fermer l'entrée côté Saint-Ferjeux. Une mesure nécessaire "dans le contexte sécuritaire national", répond le directeur général de Micropolis.

Jeudi de l'Ascension, c'est le plus important jour pour la Foire comtoise, au parc des expositions de Besançon Micropolis. Près de 35.000 visiteurs sont attendus. Mais dans les allées, des exposants font entendre leur grogne. Ils ont lancé une pétition pour dénoncer la fermeture de l'entrée du côté de la bretelle de Saint-Ferjeux. Le public ne peut donc passer par là et doit faire le tour, vers l'entrée principal ou l'entrée de l'impasse Mouras. Un tour que doivent faire aussi les exposants "pour aller sur les stands et inversement pour pouvoir récupérer quelques chose dans une voiture ou partir voir un client".

Faire une croix sur ce "confort"

"C'est clair que ça change les habitudes, répond Didier Sikkink, le directeur général de Micropolis. C'est clair qu'aujourd'hui les voitures des exposants ne sont plus à 50 ou 70 mètres de leur stand. Ils sont tous exposants sur des grands événements, notamment la Foire de Paris ou Eurexpo à Lyon et je vous garanti qu'à ces endroits-là pour aller de son stand à son véhicule, on met encore beaucoup plus de temps." La porte en question est quand même ouverte "avant l'ouverture au public, 10h30 et elle est rouverte le soir, une demie-heure avant la fermeture des halls". Mais pour les exposants, "il y a tromperie de la part de l'organisateur", précisant qu'"il nous a été vendu comme toutes les années des emplacements avec les accès habituels." Les dossiers ont été envoyé à la période habituelle pour le directeur général "et c'était noté sur le point que les entrées Malcombe et Saint-Ferjeux ne seraient pas accessible au public."

Des mesures de sécurité contraignantes

La raison de cette fermeture : "le contexte sécuritaire national", l'état d'urgence et les mesures de fouille organisées aux entrées du parc des expositions. "Nous demandons qu'un vigile soit là en permanence pour laisser passer les exposants", expliquent les mécontents. Mais il faudrait aussi mettre un dispositif de plots en protection pour les files d'attente et des palpations, comme pour les autres entrées.

Des mesures bien acceptées par les visiteurs qui sont plus nombreux que l'an passé à la même date : 39.970 contre 34.981 jusqu'à mardi 23 mai inclus. Certains exposants voient moins de passages : François, boulanger, avait justement choisi cet emplacement stratégique car beaucoup de visiteurs s'arrêtaient en arrivant ou en partant : "Là, ils reprennent directement l'allée centrale, ils descendent et ils s'en vont alors forcément le chiffre baisse".