Coronavirus : des rassemblements pour le 1er mai à Besançon, malgré le confinement

Ils tenaient malgré le confinement, à marquer le coup pour le 1er mai. Ce vendredi, selon la préfecture du Doubs, une soixantaine de militants syndicaux, associatifs ou encore de simples citoyens se sont retrouvés à Besançon en dépit de l'interdiction de se rassembler depuis le début du confinement.

Une dizaine de personnes rassemblées ce vendredi matin au rond-point du commandant Marceau à Besançon © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Ils se sont donc rassemblés, tous à 1 mètre de distance et à trois points stratégiques : le pont Battant en plein centre ville, à la Croix de Palente ou encore au rond-point de l'avenue du commandant Marceau. Trois axes situés à un kilomètre de chez eux.

Un 1er mai confiné ou presque : certains ont mis des pancartes pour célébrer la fête du travail © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Un rassemblement sur le pont Battant pour le 1er mai à Besançon © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Il y a une catastrophe sociale qui s'annonce

"On voulait montrer qu'il y a une colère collective, qui est là depuis longtemps, et qui va s'accentuer", explique Noëlle Ledeur, militante de l'Union syndicale solidaire."II y a une catastrophe sociale qui s'annonce : pour les travailleurs qui n'auront perçu qu'un pourcentage de leur salaire en chômage partiel, et les travailleurs pauvres qui seront toujours aussi pauvres. Il faut défendre nos droits", explique Noëlle Ledeur.

La militante conclut : "Ce n'est pas le moment de baisser la garde."La police a procédé aux contrôles des attestations, personne n'a a priori été verbalisé.