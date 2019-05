Besançon : des rhinocéros pour prévenir contre les accidents de tramway

Besançon, France

Des rhinocéros ont fait leur apparition ce vendredi sous les abris des stations de tramway, à Besançon. Ce rhinocéros skateur affiché sur fond jaune, baptisé "Gino" est l'emblème de la nouvelle campagne de sensibilisation aux dangers du tramway, lancée ce vendredi, par le Grand Besançon et Keolis Besançon Mobilités. Le message: "un tramway pèse l'équivalent de 30 rhinocéros. Face à lui, vous ne ferez jamais le poids".

un rhinocéros, c'est l'emblème de la nouvelle campagne de sensibilisation aux dangers du tramways lancée par la ville de Besançon © Radio France - Virginie Vandeville

Un manque de prudence

En 2018, 17 accidents ont été recensés. Entre 20 et 30 freinages d'urgence sont pratiqués chaque mois par les conducteurs de tramway pour éviter les piétons, les cyclistes ainsi que des automobilistes sur les voies du tramway.

Des accidents qui s'expliquent par l'indiscipline des usagers. " Il faut être vigilant. Les gens sont dans leur bulle et ne font pas attention. Le gros problème ce sont les écouteurs et le téléphone portable", précise Amélie, une conductrice de tramway. " On évite tous les jours des accidents", ajoute cette conductrice. Des accidents dus aussi aux feux rouges non respectés, la traversée hasardeuse des plateformes ou à l'insouciance des passagers qui ne se tiennent pas lorsqu'ils sont debout dans la rame.

Cette nouvelle campagne sera diffusée pendant trois semaines, via des messages sonores dans les rames de tramway, de vidéos, de panneaux de signalétique aux carrefours sensibles de Besançon. La campagne sera reconduite en septembre prochain.