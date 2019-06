Besançon: des travaux d’embellissement pour la place Granvelle

Dans le cadre de l’opération "Cœur de ville", la Ville de Besançon va mener des travaux d’améliorations paysagère et fonctionnelle sur la promenade Granvelle à partir du 11 juin.

A Besançon, la Promenade Granvelle se refait une beauté. La municipalité débute la semaine prochaine des travaux d’améliorations paysagère et fonctionnelle.

"Une réfection complète du revêtement en sable stabilisé sera réalisée", explique la Ville. Le mobilier de protection et de limitation d’accès aux voitures (arceaux, bornes, barrières) va changer, et d'aspect, et de couleur. Il sera couleur gris anthracite "pour assurer une cohérence à l’échelle du site".

Les bancs seront repeints et une partie sera repositionnée de façon à ce qu'ils aient vue sur les éléments remarquables : les cascades, les statues, le kiosque.

Les bancs seront repeints et une partie sera repositionnée dans la promenade © Radio France - Anne Fauvarque

Les ganivelles qui doublent la clôture devant les cascades qui ont été remises en eau depuis ce printemps, seront enlevées. La clôture de l’aire de jeux sera remplacée par une barrière plus basse en métal, du même style que celle qui entoure les cascades. Les points d’apport volontaire situés le long de la rue de la Préfecture seront enterrés dans l’alignement de l’arrêt de bus. Le marronnier juste à côté, qui dépérit, sera abattu le 13 juin et remplacé par un tilleul.

La clôture de l’aire de jeux sera remplacée par une barrière plus basse en métal © Radio France - Anne Fauvarque

L’accès des véhicules sur la promenade, depuis la rue de la Préfecture sera contrôlé par une borne escamotable. Les WC publics seront réaménagés afin de comporter une partie automatisée ouverte au public et accessible aux personnes à mobilité réduite 24h/24.

Pendant la durée des travaux, une partie du stationnement sera momentanément interdit. © Radio France - Anne Fauvarque

Le calendrier des travaux :

Du 11 au 28 juin 2019 : travaux de réfection du sol côté musée du temps et mise en place de bordures chasse-roue le long du stationnement place de théâtre.

De septembre à novembre 2019 : travaux de réfection du sol, peinture, fourniture et pose de mobilier, enterrement des points d’apport volontaire, réaménagement des WC publics.

Pendant la durée des travaux, une partie du stationnement sera momentanément interdit.