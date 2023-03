Besançon : elle propose une récompense de 2.000 euros pour retrouver sa chienne Shakira

Cela fait bientôt un mois qu’elle ne dort plus. Lorsqu’elle évoque la disparition de sa chienne Shakira, le 13 février dernier, Patricia peine à retenir ses larmes*. "Comme chaque semaine, je suis allée à la laverie automatique L’Eléphant Bleu dans le quartier des Tilleroyes, explique-t-elle. Il faisait chaud ce soir-là, alors j'ai laissé mes trois chiens dans la voiture avec la fenêtre ouverte. À mon retour, Shakira avait disparu". Depuis, elle remue ciel et terre pour retrouver son cavalier king charles. "Je vis toute seule avec mes trois chiennes. C’est comme mes enfants".

Drones, chiens pisteurs et voyante

Tous les moyens sont bons pour retrouver Shakira. Patricia fait appel à des chiens pisteurs pour retrouver sa chienne. Sans succès. "Cinq jours étaient déjà passés. En plus de ça, il y avait plu. Les traces étaient toutes effacées". Elle se tourne alors vers des pilotes de drones. Réponse : "Si la chienne est cachée dans un endroit, ils ne pourront pas la détecter". Patricia contacte alors des radiesthésistes, censé localiser à distance la bête par ses radiations. Tous sont unanimes : Shakira est vivante. Mais aucun ne parvient à localiser précisément l’animal. Reste alors l’affichage. Au total, elle placarde près de 1.000 affiches dans tout Besançon.

Un élan de solidarité

En parallèle, Patricia créée une page Facebook dédiée à ses recherches. Des internautes se mobilisent. Patricia étudie scrupuleusement chaque piste. Pour l’heure, aucune ne s’est avérée concluante. Mais elle ne perd pas espoir. Elle peut également compter sur le soutien de ses amis. "On fait du porte-à-porte aux endroits où on nous indiquait sa présence, explique Anick. Dès qu’on nous donne un semblant de piste, on fonce".

Patricia entourée de ses amies et voisines, qui l'aident beaucoup dans ses recherches © Radio France - Isaline Boiteux

2.000 euros en guise de récompense

Patricia propose une récompense de 2.000 euros à quiconque lui rapportera sa chienne. Une somme dont elle ne dispose actuellement pas. "S’il le faut, je ferai un emprunt", pourvu qu’on lui rende Shakira.

Si vous avez des informations ou si vous pensez avoir aperçu Shakira, un seul numéro, celui de Patricia : 06.16.09.20.47