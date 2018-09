Le major Robert Maxwell, 97 ans, a assisté à la cérémonie depuis les Etats-Unis via un écran vidéo.

Besançon, France

Le 7 septembre 1944, jour décisif de l’offensive pour la libération de Besançon, Robert Maxwell et trois autres soldats américains, ont défendu leur poste d’observation sur les hauteurs de Chaudanne contre une attaque écrasante de fantassins ennemis. Sous une pluie de balles et de grenades, les quatre soldats ont repoussé l’avancée allemande. Au cours de ces combats, le soldat Maxwell s’est jeté sur une grenade lancée au milieu de son équipe, utilisant sa couverture et son corps pour absorber la force de l’explosion. Cet acte d’héroïsme, mutilant de façon permanente Robert Maxwell, a permis de sauver la vie des trois soldats.

Ce vendredi, le maire de Besançon Jean Louis Fousseret , le général ont dévoilé une plaque commémorant ce geste de bravoure. Robert Maxwell, 97 ans, n'avait pas fait le déplacement depuis les Etats-Unis, mais a pu assister à la cérémonie et partager ce moment d'émotion en direct sur écran géant.

Jean Louis Fousseret, le général Serge Martigny, commandant la 1ere division, et le général américain David Hamilton. © Radio France - Dimitri Imbert

200 personnes ont assisté à la cérémonie au cours de laquelle Jean Louis Fousseret a reçu une distinction de l'armée américaine , représentée par le général David Hamilton.