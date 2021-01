Besançon : le centre commercial de Châteaufarine prêt à faire face à l'affluence de clients

Avec le nouveau couvre-feu à 18 heures, les centres commerciaux du Doubs s'attendent à une affluence importante le week-end du 9 janvier. La préfecture a imposé une jauge de 3 500 personnes maximum et a encouragé les galeries marchandes à embaucher davantage de médiateurs et agents de sécurité.

Le centre commercial de Châteaufarine à Besançon (Doubs) s'est organisé pour respecter les directives de la préfecture. Pas plus de 3 500 clients à la fois et davantage de médiateurs et d'agents de sécurité pour veiller au respect des gestes barrières. Des mesures nécessaires puisque le couvre-feu à 18 heures empêche beaucoup de clients de faire leurs courses en semaine. La crainte est que la galerie marchande soit prise d'assaut le week-end.

Trois modérateurs embauchés pour rappeler les gestes barrières

Au total, quatre agents de sécurité et trois médiateurs sont présents aux entrées de la galerie marchande. Ils veillent que les clients portent leurs masques correctement et se désinfectent les mains au gel hydroalcoolique à leur entrée dans le bâtiment.

Une application nous permet de connaître, en temps réel, le nombre de clients dans la galerie"

Et pour s'assurer de ne pas dépasser les 3 500 clients : "on a des compteurs à toutes les entrées et une application qui me permet à moi, ainsi qu'aux agents du PC sécurité, d'avoir le décompte du nombre de personnes dans la galerie en temps réel", explique Angélique De Béllis directrice du centre commercial de Châteaufarine.

Une jauge de 3 500 personnes maximum pour le moment jamais atteinte

Pour le moment, au maximum, la galerie a enregistré 2 500 clients, c'était pendant les vacances de Noël. Depuis la rentrée de janvier "il y a eu 1 200 personnes maximum", détaille la directrice. Samedi 9 janvier vers 11 heures, il y avait 950 clients dans le centre commercial.

J'ai préféré venir le matin pour éviter le monde"

Malgré les inquiétudes il n'y a donc pas foule pour ce premier week-end de couvre-feu à 18 heures. Et les clients sont très attentifs au respect des mesures sanitaires : "j'ai préféré venir le matin pour éviter le monde cet après-midi", anticipe Maud. La Bisontine se dit inquiète "les messages au haut-parleur ne me rassurent pas, ils nous disent de respecter les gestes barrières, ça m'étonne qu'ils doivent le rappeler, ça me paraît évident".

A noter : les clients ont interdiction de manger à l'intérieur du centre commercial. Ils peuvent acheter de la nourriture aux différents stands, mais doivent sortir pour la consommer.