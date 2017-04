A Besançon les victimes de harcèlement de rue dénoncent les comportements sexistes réguliers et banalisés

C'est la semaine de lutte contre le harcèlement de rue. 100% des femmes en ont été victimes au moins une fois. L'association osez le féminisme du Doubs conseille aux femmes de se promener avec un sifflet et réclame des campagnes de prévention plus fréquentes et plus percutantes.

Le harcèlement de rue est un problème qui ne concerne pas que les femmes mais elles en sont les premières victimes notamment dans les transports. 100% des utilisatrices des transports en commun en France disent avoir été victimes de harcèlement sexistes ou d'agressions sexuelles. La moitié des Françaises ont déjà changé leur façon de s'habiller par peur d'être insultée ou interpellée. Ces comportements sont subis sur l'ensemble du territoire.

"quand on voit une meuf de loin, on la suit" témoignage banal d'un jeune bisontin dans le reportage de Florian Cazzola à Besançon :

"entre dragueur et gros lourd Thibaut ne saisit pas la différence" Partager le son sur : Copier

Il faut distinguer la drague du harcèlement

Pour l'association osez le féminisme dans le Doubs , toutes les femmes sont victimes un jour ou l'autre de harcèlement de rue. Cela va d'un simple regard jusqu'à des comportements plus insistants des remarques des sifflements, des commentaires, des propos vulgaires . Pour Laura Cravé, la présidente d'osez le féminisme dans le Doubs ce sont des comportements sexistes qui témoignent de la domination masculine, une manière de dire que la femme n'est pas légitime dans l'espace public . Pour Laura Cravé "il faut distinguer la drague qui est quelque chose de consentie du harcèlement qui est un comportement subi. "

"le harcèlement est un comportement sexiste" Partager le son sur : Copier

Le harcèlement est un comportement banalisé

Pour prévenir ces comportements et changer le regard de la société l'association "osez le féminisme" propose aux victimes de venir témoigner , d'échanger. L'association propose ensuite des réponses : la première est déjà d'apprendre à affirmer son opposition son refus, apprendre à dire "non, laissez moi tranquille". Dans un deuxième temps, "osez le féminisme" conseille aux femmes d'avoir sur elles un sifflet, objet semble t-il assez dissuasif et rassurant en cas de harcèlement, enfin l'association milite pour que l'Etat prenne ses responsabilités pour mettre en place de vraies campagnes de prévention, de changer la façon de parler du harcèlement et mettre en application des procédures pour punir des comportements inappropriés.