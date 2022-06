Mamadou salarié du restaurant l'Antr'act à Besançon risque l'expulsion dans une semaine

La vie de Mamadou est en suspens depuis quelques semaines. Ce cuisinier, arrivé en France à 15 ans, risque l'expulsion vers la Guinée, son pays d'origine. Alors pour éviter une telle situation, son parton Romain Donier co-gérant du restaurant l'Antr'act à Besançon et l'association Patron.e.s solidaire se battent pour qu'il reste en France dans son entreprise où il est embauché en CDI.

Selon les autorités compétentes, ses papiers ne seraient pas valides. Pourtant, ils ont été envoyés et tamponnés par l'ambassade de Guinée à Paris. Pour prouver la véracité de son identité, un extrait de naissance a même été envoyé depuis son village natal. La situation est donc incompréhensible pour Mamadou et son patron.

Un salarié irréprochable

Son jeune salarié de 18 ans est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) qui pourrait s'officialiser le 30 juin. "Qu'est-ce qui va faire en Guinée, il a tout perdu là-bas ! S'il y retourne sa vie est foutue". Pour Romain Dornier, c'est plus qu'un combat d'entreprise, c'est un combat humain. "À son arrivée, il ne parlait même pas français. C'est nous qui lui avons appris à lire et à écrire avec des livres de CP", avoue le co-gérant de l'Antr'act.

TEMOIGNAGE - Romain Donier ne comprend pas pourquoi son salarié risque l'expulsion.

Nous avons du mal à trouver et recruter des salariés. Maintenant que nous en avons un employé modèle on veut nous le retirer. Cela n'a pas de sens ! - Romain Donier, co-gérant de l'Antr'act.

Mamadou vit en ce moment dans la peur de la décision qui sera rendu par la préfecture. "Je ne dors plus parce que je me sens en danger. J'ai peur de me retrouver à la rue", avoue-t-il. Ce jeune homme, diplômé d'un CAP cuisinier l'année dernière, est très bien intégré. "Je joue au foot, j'ai plein d'amis. Quand j'ai reçu le courrier du préfet, j'ai pleuré. Ma vie aujourd'hui, elle est ici".

REPORTAGE - Mamadou risque l'expulsion

C'est comme mon petit frère ou mon gosse. Je ne resterais pas sans rien faire pour quelqu'un que j'aime - Romain Donier

La préfecture pourrait lui délivrer son titre de séjour le 28 juin. En attendant, une pétition est proposée dans le restaurant l'Antr'act à Besançon, elle a déjà été signée des centaines de fois et une seconde en ligne a récolté plus de 41.500 signatures.