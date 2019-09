Besançon: une appli pour faciliter l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux services sociaux

Les 13 points d'accueil du centre communal d'action sociale de Besançon viennent d'adopter le service Acceo, une application qui permet aux personnes sourdes et malentendantes d'avoir recours à un interprète, via leur smartphone pour communiquer avec les services sociaux.

C'est une application qui facilite le quotidien des personnes sourdes et malentendantes et qui équipe de plus en plus de services publics et d'entreprises. Le CCAS, le centre communal d'action sociale de Besançon, vient de s'équiper de ce système: Acceo, développé par une société installée dans le Haut Jura, aux Bouchoux, est un service de traduction simultanée d'une conversation orale via un smartphone.

Concrètement, la personne sourde ou malentendante télécharge l'application Acceo sur son téléphone portable. Quand elle se rend à un guichet d'administration ou dans un commerce abonné au service, elle se connecte à l'appli, contacte un interprète et la conversation est traduite en direct, au choix en langage des signes, par écrit ,ou même en langue française complétée, cela concerne les enfants sourds qui lisent sur les lèvres. Acceo permet aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer très facilement. C'est gratuit pour les usagers, qui n'ont qu'à télécharger l'application, et ça fonctionne aussi pour les communications téléphoniques.

De plus en plus d'administrations et d'entreprises proposent ce service

Les 13 points d'accueil du CCAS de Besançon viennent donc d'adopter ce service. En Franche-Comté il est accessible par exemple à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) de Franche Comté, au conseil départemental du Jura, dans les MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) du Doubs et du Jura, ou encore au Crédit Agricole ou à la Banque Populaire, et ce ne sont que des exemples.

La société Acceo emploie 110 personnes, dont une cinquantaine sur son site des Bouchoux dans le Haut-Jura. Elle s'y est installée en 2012 et a ouvert en 2016 dans l'ancienne gendarmerie une plateforme téléphonique et de retranscription dont les effectifs ne cessent de grandir.