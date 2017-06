Besançon : une bouffée d'oxygène dans le nouveau quartier des Tilleroyes

Oxygène, ou O2, est un innovant projet immobiliser qui vient d'être inauguré à Besançon, dans le quartier des Tilleroyes. Quatre-vingt logements sont livrés dans un cadre naturel qui tend à "remettre l'humain au cœur de l'habitat".

La première tranche du projet immobilier O2 (pour oxygène) a été inauguré à Besançon, sur six hectares dans le quartier des Tilleroyes. Quatre-vingt logements sont disponibles. Ils seront 400 d'ici la fin des travaux prévu en 2020. Le projet porté par le groupe immobilier bisontin SMCI est original puisqu'il s'articule autour du lien social avec dans des zones de partage comme une salle commune, des studettes pour les amis de passage, des réunions de jardins ou encore une plateforme numérique.

Partager les espaces pour bien vivre ensemble

"C'est remettre l'humain au centre de l'habitat", résume Fabrice Jeannot, le président du groupe SMCI. "Donc tout ce qu'on va mettre en place sera géré par un animateur de vie résidentielle. Son rôle sera, durant un délai de trois ans, d'essayer d'insuffler un état d'esprit dans la copropriété de façon à ce que ce ne soit pas générateur de charges. A l'issus de ces trois ans, normalement la copropriété pourra vivre elle-même avec un noyau dur qui sera créé pour continuer cet état d'esprit." Des espaces de vie sont aussi prévu pour être partagés par les copropriétaires du quartier O2 : "Il y aura une plateforme numérique qui permettra de partager tous ses équipements communs que sont la studette de courtoisie, les jardins et la pièce partagés, le terrain de boules. Il y aura aussi à côté des boîtes aux lettre des espaces pour mettre les derniers bouquins qu'on a pas lu ou autres. On est vraiment dans le partage, la communication, le bien vivre ensemble." Ces échanges sur la plateforme interne au quartier peuvent aussi servir à trouver des gardes d'enfants ou encore du prêt de matériel.

Un quartier idéalement situé

Ce quartier O2 a été pensé pour les futurs propriétaires puisqu'il est au cœur d'une zone d'activité importante de la ville de Besançon : "Cette opération c'est une situation idéale pour l'accession à la propriété", explique Patrick-Olivier Equoy, le directeur général de SMCI. "On est ici à côté des grands bassins d'emploi de la ville, à côté de l'hôpital (le CHRU Jean Minjoz, N.D.L.R), de la zone économique des Tilleroyes et dans le profil des occupants on s'aperçoit que l'on a pour l'essentiel des gens qui travaillent à proximité, dans un rayon de 500m. Nous avons aussi des conditions de prix qui sont intéressantes pour les jeunes accédants, qui sont 20% inférieurs au prix moyen des logements neufs à Besançon. On commence à 2.500 euros le mètre carré. Cette opération bénéficie également du dispositif mis en place par la Ville, la communauté d'agglomération et par les promoteurs qui permet une prime de 11 à 13.000 euros selon la cellule familiale à des accédants qui sont éligibles au prêt à taux zéro."