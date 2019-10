Besançon : les forêts partiellement fermées au public

Besançon, France

La quasi totalité des forêts de Besançon interdite au public. Un arrêté municipal de la ville de Besançon vient d'être publié ce mercredi. La sécheresse et les grosses chaleurs de ces derniers mois ont fragilisé la santé des arbres du domaine forestier.

L’Office National des Forêts (ONF) a identifié près de 2 000 hêtres, sapins et épicéas en forêt de Chailluz devant faire l’objet d’un abattage sécuritaire dès cet automne et durant l’hiver à venir. Ces dernières années, la sécheresse a entraîné des dépérissements massifs et rapides. Pour des raisons de sécurité la ville a décidé de fermer au public une grande partie de ses forêts : la moitié Nord de la forêt de Chailluz ( le secteur des Grandes Baraques reste ouvert ) et l'ensemble des forêts situés sur les collines bisontines de Planoise, Bregille, Chaudanne, Rosemont et la Chapelle des Buis (Cf carte).

Les activités de loisirs touchés

Par mesure de sécurité, la ville de Besançon a décidé par arrêté municipal de fermer une partie des forêts. En conséquence, les enclos animaliers, le sentier floristique, le secteur nord de l’autoroute et les forêts des collines, qui accueillent de nombreuses pratiques pédagogiques et sportives, seront touchés.

Des itinéraires sécurisés et des solutions alternatives seront progressivement proposés aux usagers afin de pallier aux désagréments causés par leur fermeture.