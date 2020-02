Besoin de bénévoles pour accompagner la fin de vie dans le Sud Drôme-Ardèche

Montélimar, France

Les bénévoles de l'association Jalmalv vont dans les EHPAD, les hôpitaux tenir compagnie, faire la conversation, être présents auprès des personnes âgées un peu seules. L'association ne peut satisfaire toutes les demandes explique Geneviève Sicard, une de ses représentantes dans le Sud Drôme Ardèche : "la population vieillit et le nombre de bénévoles dans les associations diminue. Un écart se creuse. On est très réclamé, par exemple, par l'hôpital de Bourg-Saint-Andéol mais, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de bénévole sur ce secteur là. On s'est donc lancé dans cette campagne de recrutement."

L'association est très sollicitée par les EHPAD et hôpitaux

Les bénévoles interviennent en général une demi-journée par semaine, auprès de personnes âgées repérées par les infirmières, les aides soignants, les psychologues des hôpitaux et EHPAD comme étant un peu seules.

Les volontaires passent entre 5 et 20 minutes auprès de chaque personne âgée en fonction de l'état de fatigue de chacune : "on est une bouffée d'oxygène pour les personnes âgées" raconte Geneviève Sicard, "elles me demandent très souvent : "alors, qu'est-ce que vous nous racontez, qu'est-que vous avez fait cette semaine?". Ce que je raconte va leur évoquer des souvenirs, elles vont se mettre à parler. Et on voit tout de suite l'utilité de notre intervention : à la fin de la conversation, la personne va être plus souriante, va avoir le regard qui brille."

Claire Parsons, bénévole, rend visite depuis 4 ans à des personnes en fin de vie à l'EHPAD de la Manoudière à Montélimar : "je suis "la dame du mercredi"! On m'attend, ils sont contents, un grand sourire quand j'arrive. C'est très gratifiant. Je trouve que je reçois plus que ce que je donne. Vous apprenez à écouter, ce qui n'était pas mon fort!"

Une formation avant de se lancer

Les bénévoles sont formés, cinq week-ends avec un psychologue, pour justement apprendre à écouter, à gérer ses émotions.

Puis ils suivent dans un premier temps un bénévole plus ancien dans ses interventions, jusqu'à ce qu'ils se sentent prêt à se lancer seul.

Si vous souhaitez rejoindre l'association Jalmalv, vous pouvez remplir un formulaire sur leur site internet dutempsquicompte.fr , ou bien contacter directement l'antenne de Jalmalv à Montélimar par mail ( jalmalvdromesud@gmail.com ) ou par téléphone (06 42 06 42 85 ).