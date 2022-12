“Besoin de couvertures et vêtements chauds pour les maraudes" - Croix Rouge du Calvados

-4 degrés tôt ce matin à Caen. La vague de froid s’est installée sur la Normandie et les personnes démunies souffrent encore davantage de leur situation. “Nous assurons les maraudes six jours par semaine, sauf le dimanche” explique Mélanie Ruel, responsable de ces maraudes pour la Croix Rouge de Caen. “On travaille avec treize boulangers partenaires du centre ville de Caen. Ils nous donnent tous leurs invendus : sandwiches, viennoiseries, pain. Sinon on a un budget qui nous permet d'acheter tout ce qui est boissons chaudes. Soupe hydrosoluble, chocolat, thé pour les réchauffer un petit peu”. Chaque soir, environ une soixantaine de personnes se rendent à l’un des deux points de rencontre. L’un situé rue Henri Brunet, l’autre sous le pont de la Gare.

Pas assez de couvertures et de vêtements chauds

En cette période de températures négatives, les maraudes ne se limitent pas à la distribution alimentaire. Elle tente d’aider aussi tous ceux qui souffrent du froid, soit dans la rue soit dans des squats ou logements mal chauffés. “On donne aussi des vêtements, des bonnets, des gants, des écharpes. Et des couvertures mais nous n’en avons pas assez pour tous. Tous les soirs, on distribue en moyenne six couvertures sur la maraude fixe et en ce moment, on est sur une soixantaine de personnes par soir. Donc on essaye d'en donner à chacun au moins une fois par semaine. C'est plutôt compliqué !” reconnaît Mélanie Ruel.

La Croix Rouge est confrontée à un phénomène récent : les couvertures sont de moins en moins utilisées dans les foyers. La mode est plutôt aux couettes et la baisse de dons est perceptible au fil des années. La responsable des maraudes lance un appel. “Si vous avez des couvertures, vous pouvez les apporter à plusieurs endroits. Soit boulevard Lyautey où il y a le siège de la Croix-Rouge ouvert du lundi au vendredi ; soit à la vestiboutique, ouverte aussi le samedi au 33, avenue de Paris. Au niveau des maraudes, on passe régulièrement dans la semaine récupérer toutes les couvertures, mais aussi des bonnets, des chaussettes, tous les vêtements chauds qu'on peut donner facilement”. Des dons qui permettraient aux maraudes de mieux répondre à la demande en cette période de grand froid, sachant que les températures resteront basses au moins jusqu’à ce week-end.