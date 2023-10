Besoin très urgent de bénévoles aux Restos du Cœur de Vaucluse

Les Restos du Coeur de Vaucluse lancent un appel désespéré. L'association a besoin de bénévoles et vite. Ce manque de bras est récurrent depuis le Covid, mais cette fois, c'est encore plus grave que d'habitude. Si les Restos ne trouvent pas de monde dans les prochains jours, certains centres pourraient ne pas être approvisionnés en nourriture.

Le président des Restos en Vaucluse, Jean Vienne, lance donc un appel sur France Bleu Vaucluse. "La situation est critique, je n'ai jamais vu ça. Pour la première fois depuis que je suis aux Restos, si nous ne trouvons pas de solutions, nous devrons faire appel à des chauffeurs poids lourds intérimaires". Impensable alors que l'association est déjà en difficulté financière.

Dans le détail, les Restos ont besoin de six chauffeurs à Orange et Avignon ainsi que six manutentionnaires pour préparer les palettes. Si vous avez du temps à donner, n'hésitez pas à contacter les Restos au 04.90.81.02.88.