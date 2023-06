Bessoncourt : l'installation de 300 caravanes de gens du voyage fait réagir

L'installation d'un camp de gens du voyage dans le Territoire de Belfort ce lundi midi fait débat. Une vingtaine d'agriculteurs manifestait avec des tracteurs l'après-midi même devant la préfecture. Ils protestaient contre l'arrivée de quelques 300 caravanes sur une parcelle à Bessoncourt. Près de mille personnes ont prévu d'y vivre jusqu'au 3 juillet : la situation est jugée illégale par la préfecture du département.

Les caravanes occupent 4 hectares sur une parcelle qui en compte 6, et abritent 200 familles issues d'une communauté évangélique. Après Troyes, Nancy et Strasbourg, elle s'arrête donc près de Belfort. Mais impossible de mettre tout le monde sur l'aire de grand passage, estime le porte-parole du groupe, le pasteur Fred : "Au niveau de la superficie, elle est bien, quand on est un groupe beaucoup plus réduit. Là, on serait obligé de mettre les caravanes sur le parking. On ne peut pas laisser nos petits enfants, nos animaux sur le parking en pleine chaleur, en plein soleil, ce n'est pas possible."

Dialogue en cours avec la commune

Le terrain appartient à la fois la mairie et à des agriculteurs de Bessoncourt. Ils craignent de retrouver leur champ en piteux état. "Tous les jours il y a une équipe de 40 hommes, un service d'ordre, de propreté, de nettoyage, qui nettoie le terrain et les alentours", promet le pasteur Fred. "On est arrivé sur un terrain propre et on partira d'un terrain propre".

Des mots d'apaisement. Et peut-être bientôt des écrits ? Le pasteur aimerait signer un document avec la commune et les exploitants, pour peut-être les indemniser, ou en tout cas formaliser les conditions de leur séjour. Du côté de la mairie, le 1er adjoint Pascal Arrighi aimerait plus de soutien des pouvoirs publics. "On se sent un peu délaissé en tant qu'élu. On essaie de jongler, calmer la population, voir avec ces gens-là comment faire, et puis voilà", résume-t-il.