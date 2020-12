Bétête : dans le coeur des creusois le sapin ne perd pas ses épines

« Un Noël sans sapin... ça le fait pas! » Danièle est catégorique. Comme plusieurs dizaines de personnes, elle est venue ce samedi matin à Bétête. Où Arnaud Contarin, agriculteur, vendait directement ses sapins au consommateur. D'habitude, il vend entre 20 et 25 000 sapins chaque année, mais quasi-exclusivement à des professionnels de la distribution. Une fois par an, il organise une vente directe. Mais cette année il a senti une demande plus forte que d'habitude. « On a eu beaucoup, beaucoup d'appels, » constate l'agriculteur, en accueillant les clients à l'arrière de sa ferme.

C'est là que ce sont entreposés les sapins à vendre. « Il y en a de toutes les tailles, toutes les qualités. » Les intéressés choisissent eux-mêmes, et généralement le choix est vite fait. Brigitte en cherchait « un pas trop gros et qu'on puisse replanter. » Longtemps habituée au synthétique, Brigitte voulait absolument un sapin naturel pour Noël 2020, même s'il perd ses épines. « Ça va nous remonter le moral, vu ce qu'on a eu comme année. »

Il y a ceux qui s'y mettent, et ceux qui savent exactement quel sapin choisir. Le dévolu de Claude se jette presque automatiquement sur un Nordmann. D'après lui une valeur sûre et incontournable.

Claude : « C'est important de perpétuer ces traditions »

Arnaud Contarin organise une dernière vente directe de sapin, samedi prochain, le 19 décembre. Les retardataires et les intéressés ont rendez-vous tout au long de la journée à la ferme d'Arnaud Contarin à Bétête.