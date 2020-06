Béthune : le patron de la discothèque l'Antique Café se sent un oublié du déconfinement

Les bars et les restaurants ont pu rouvrir leurs portes aux clients. Leurs voisines discothèques n'ont aucune visibilité sur de potentielles réouvertures. Invité de France Bleu Nord ce matin, le patron de l'Antique Café, à Béthune, se sent ignoré par les pouvoirs publics.

Après la réouverture des bars et des restaurants, à quand les discothèques ? C'est la question que se posent les patrons d'établissements de nuit qui n'ont aucune perspective de réouverture pour le moment.

Morgan Dalle, le patron de l'Antique Café, à Béthune (Pas-de-Calais) se sent un "sous-exploitant", ignoré par le gouvernement.

D'après lui, certains établissements de la région pourraient ne pas se remettre d'une fermeture si longue. "Nous avons déjà accumulé énormément d'emprunts. On est en train de tout perdre. La situation est alarmante" explique Morgan Dalle.

Des protocoles sanitaires simples à mettre en place

D'après lui, les distances sanitaires ne seraient pas plus complexes à mettre en place dans les discothèques que dans les bars. "On pourrait mettre les tables, les banquettes en partie sur la piste pour éviter que les gens n'y dansent. Ils pourraient danser pas petits groupes, et consommer plus volontiers assis".

L'interview complète de Morgan Dalle est à réécouter ici.