Béthune: un coup de pouce financier pour les candidats au permis

Parce-que le permis de conduire est bien souvent exigé par l'employeur et que certains candidats au poste n'en sont pas titulaires, la ville de Béthune a décidé de venir en aide aux demandeurs d'emploi de la commune. Pour la treizième année consécutive, la municipalité lance donc sa "bourse au permis". Le principe est simple: la ville s'engage à financer 80% du coût d'un permis et le bénéficiaire de la bourse accepte en contre-partie de consacrer 50 heures de bénévolat au service d'une association béthunoise.

"A l'origine la bourse était destinée aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, aujourd'hui nous n'imposons plus de limite d'âge" précise Amel Gacquerre l'adjointe au maire en charge de la jeunesse. Le chômage ne touche pas que les jeunes et certains n'ont pas pu passer leur permis alors qu'aujourd'hui ils en auraient besoin pour trouver un emploi. Jusqu'à présent 40 bourses étaient attribuées chaque année, en 2021 il y en aura 10 de plus.

Les dossiers sont à retirer au Point Information Jeunesse. "L'un des critères essentiels reste la motivation. Le projet du candidat est primordial" note Olivier Lengrand du PIJ de Béthune.

Sans la bourse, Laura n'aurait pas pu financer son permis

Lauréate d'une bourse l'année dernière, Laura vient de passer avec succès son examen du code de la route. La jeune fille a tout juste 19 ans, elle vit seule avec sa maman handicapée. Elle a d'ores et déjà programmé ses heures de conduite et espère décrocher son permis avant la fin de l'année.

"J'ai travaillé durant tout l'été pour mettre de l'argent de côté afin de pouvoir acheter une voiture d'occasion, mais sans la bourse je n'aurais jamais pu financer mon permis". Elle a besoin du précieux sésame pour concrétiser son projet d'avenir, intégrer la police nationale. "Mais je pourrai également venir en aide à ma mère qui ne peut pas conduire et a donc du mal à se déplacer".

Ecouter: pour intégrer la police et venir en aide à sa maman, Laura doit disposer du permis Copier

50 heures de bénévolat en contre-partie

Au total la "bourse au permis" permet de financer jusqu'à 80% du coût total, soit environ mille euros. 9 Auto-écoles de Béthune ont accepté de jouer le jeu. Les leçons de code et une trentaine d'heures d'apprentissage de la conduite, les candidats ont droit à deux tentatives de passage de l'examen.

En contre-partie, les lauréats s'engagent à consacrer une cinquantaine d'heures de bénévolat au service des associations de la ville. "Il peut aussi bien s'agir d'aider une association à installer les tables pour un thé dansant que d'assurer la sécurité sur un festival plus important" ajoute Olivier Lengrand.

C'est une espèce d'engagement "gagnant-gagnant" et chacun y trouve son compte. Il arrive même parfois que des candidats au permis poursuivent leur engagement associatif au-delà du contrat passé avec la municipalité.