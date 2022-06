Béthunois : 85.000 foyers privés de courant, RTE dénonce un acte malveillant des grévistes

Les couche-tard l'ont sans doute constaté. Dans la nuit de mercredi à jeudi, quelque 85.000 foyers de 139 communes du Pas-de-Calais, essentiellement autour de Béthune, ont été privés de courant pendant environ une heure. Trois postes d'alimentation électrique ont été coupés, dont ceux de Beuvry et de Pont-sur-Sambre.

À l'origine de la coupure : des salariés grévistes du gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) et d'Enedis. "C'est le seul moyen pour se faire entendre", explique Romain Fronek, coordinateur régional CGT Mines-Énergie. RTE a porté plainte après cet acte qualifié de malveillant.

Les syndicats demandent une revalorisation des salaires

En grève ce jeudi, les salariés de l'électricité et du gaz demandent une revalorisation des salaires. "Ça fait quelques années qu'il y a un mépris total des directions sur le salaire national de base, ajoute Romain Fronek. Aujourd'hui un SMIC dépasse les plus bas salaires de notre grille donc il est tout à fait légitime de réclamer une augmentation des salaires."

Une coupure de courant comme celle de la nuit dernière pourrait se reproduire dans un futur proche assure les syndicats, si la direction n'ouvre pas de négociations. "Là c'est une coupure la nuit, la prochaine fois, ça pourrait être en journée, dit un syndicaliste. Et quand on coup, on coupe tout, même les hôpitaux."