Bétonisation du Puech du Teil à Nîmes « l’adjoint à l’urbanisme n’est resté qu’un quart d’heure en réunion »

En trois ans, 21 immeubles construits pour 860 logements et peut-être bientôt 36 de plus, dans quatre nouveaux bâtiments. Voilà ce qui cimente la colère des habitants du quartier Puech du Teil. « Rien n’a été pensé par la mairie, critique, sur France Bleu Gard Lozère, Jean-Daniel Depoudent. La Ville a signé des permis de construire sans penser aux aménagements nécessaires pour permettre à leurs occupants de pouvoir vivre, avec des commerces, des services à proximité, et sans bouchons », pointe le président du comité de quartier qui dénonce aussi une "dévégétalisation" du Puech du Teil.

ⓘ Publicité

loading

Jean-Daniel Depoudent pointe aussi du doigt l’attitude de la mairie et en particulier de l’adjoint à l’urbanisme Julien Plantier, qui ne lui a pas donné le sentiment d’être à l’écoute de la colère des habitants lors d’une réunion, le 9 janvier dernier. « Nous avons voulu exprimer le fait qu’il n’y avait eu aucune réflexion engagée ces 20 dernières années, sur le développement du Puech, mais l’adjoint à l’urbanisme n’est resté qu’un quart d’heure. »