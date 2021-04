Betting : où est passé Rio, le perroquet qui aime chanter la danse des canards ?

Le jour des poissons d'avril, Rio a joué un bien mauvais tour à Géraldine Scarpino en s'échappant de sa maison à Betting. Depuis, le perroquet n'est pas réapparu, plongeant ses propriétaires dans l'angoisse. Une semaine à téléphoner aux vétérinaires, à la police, à lancer des appels sur les réseaux sociaux, à placarder des affiches dans les communes alentours, sans beaucoup de résultat pour le moment.

Instinct de survie

"C'est un oiseau qui se nourrit principalement de fruits et de légumes. Mais il n'y en a pas en ce moment. Sinon, il est très friand de graines, comme on peut en trouver dans les poulaillers" explique sa maîtresse, fatiguée au bout du fil par ses recherches incessantes. "Il va chercher à se nourrir. Il peut rester 48h sans boire ni manger, mais là, forcément, il va se manifester, c'est l'instinct de survie" espère la jeune femme.

Coloré et bavard

Rio est un perroquet Éclectus de deux ans, muni d'une bague, facilement reconnaissable par sa couleur verte vive et son bec jaune, et le vert, le bleu et le rouge visibles sous ses ailes lorsqu'il est en vol. L'oiseau est donc visible, mais aussi bruyant. Car Rio est bavard selon Géraldine Scarpino.

C'est mon réveil matin, il parle tout le temps, il crie Papa, Maman, il adore faire le canard. Sa chanson préférée, c'est la danse des canards.

La Bettingeoise en appelle à la vigilance et à la solidarité de ses voisins et des habitants des secteurs de Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut, car elle est persuadée qu'il n'est pas allé très loin. Elle espère surtout qu'il ne tombera pas entre de mauvaises mains car il demande des soins très précis. "Il faut que quelqu'un nous le retrouve et nous le rende" implore t-elle.